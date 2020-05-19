轉戰情報頭子！顧立雄親揭原因　總統蔡英文用1理由打動他

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（19）日透露離開金管會的原因，總統當初徵詢他接任國安會秘書長一職，坦言「有遲疑」，但總統以一個理由打動他，成為最後選擇離開的關鍵。

金管會主委顧立雄表示，總統蔡英文徵詢接下國安會秘書長一職時，「我當然有遲疑」，且行政院長蘇貞昌希望能留在金管會，不過由於總統希望他到國安體系歷練，需要有人來做一些事，因此最後離開的關鍵是「總統很堅持」。

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顧立雄透露，總統蔡英文看準他的個性，以接受新挑戰為由，說服他接下新工作，儘管有些遲疑，但確實仍會被打動。他坦言，「嘗試努力做好一件事，很值得來試試看」，因此最後決定接任國安會秘書長。

即將到國安會任職，業務上可能需要花時間才能上手，顧立雄認為，國安系統不只是國安會，還有國安局及督導的相關單位，都需要具有法律專業、邏輯思考能力的人出任，加上國安問題不單是外交、兩岸，就像新冠肺炎也會引起國安危機，而資安也能造成國安問題，因此需要有人整合不同領域來因應。

顧立雄也提及，離開金管會絕非因大同案、元大S&P原油正2 ETF等原因，也不是外傳因紓困案，與蘇貞昌大吵一架，這些都不是事實，並舉例大同案，蘇貞昌僅交代要積極查陸資介入台灣市場的問題，強調無論是金管會或國安系統，都不可能遠離陸資議題，且不被允許，國安系統也會密切關注陸資滲透，但個案查核由金管會執行。

至於會帶著何種心情到國安會任職，顧立雄表示，以一個「現在充滿挑戰、希望能夠做好」的心情面對，在國安會既有運作下，團隊該如何運作，希望能從美國、日本等國經驗重新架構。

顧立雄指出，當初跳入公務生涯，從黨產會到金管會主委，深信「我可以做好」，因此從路人甲到「大家接受我為金融人」，如今又要到國安會歷練，「這樣的斜槓人生已經完全不訝異」，人生驚奇之旅還在進行中。

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