推薦黃天牧接掌金管會主委　顧立雄親曝2原因還給他1個期許！

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（19）日是任內最後一天，他透露，推薦黃天牧為新任主委，直說他做事相當嚴謹，業務相當嫻熟且為人正直，但有一點不苟言笑，期許他個性上不要這麼拘謹，「像我一樣幽默風趣」，要像個獅子座一樣熱情洋溢。

黃天牧從1983年高考進金管會金融司，再到證期局、保險局歷練，更擔任副主委長達6年8個月的時間，已在金融監督體系深蹲逾30年，如今將升任至金管會主委一職。

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金管會主委顧立雄今天向駐會記者道別時透露，「我承認黃天牧是我推薦的」，而主要推薦的原因是需要一個立即上手，且能無縫接軌政策的人，因此向行政院長蘇貞昌推薦黃天牧接任金管會主委。

顧立雄表示，黃天牧被院長徵詢升任金管會主委時，第一時間他有來問我，「我跟他說我知道，是我推薦的，他隱約知道我要離開」，那時候就只有他們兩個人知道這件事而已。

顧立雄說，黃天牧做事相當嚴謹，業務相當嫻熟又專業，且為人正直，「只是有一點不苟言笑」，意外得知黃天牧是獅子座，但與他在一起40年的獅子座（指夫人王美花）個性差很多，因此勉勵黃天牧要像個獅子座，期許「像我一樣幽默風趣」，個性上不要這麼拘謹。

針對新任的金管會副主委許永欽，顧立雄也提及，「我跟他認識很久，以前辦過台開案，當時他是承辦檢察官，我是辯護人」。至於常任副主委一職，則由新任主委來公布。

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