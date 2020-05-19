稅務紓困延繳、分期繳　國稅局受理1318件　稅額近12億元

▲受疫情影響繳稅困難，也可以向國稅局申請延期、分期繳等稅務紓困。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，到5月15日止申請延期、分期繳稅已經達到8112件，稅額達到19.48億元，而核准的件數為7363件，核准稅額為13.99億元。進一步分析，各地國稅局受理延期（國稅）件數已經達449件，稅額已經達6.80億元，分期繳納有869件，稅額有5.14億元，兩者合計有將近11.9億元。

根據分析，國稅部分申請紓困者其中營所稅申請分期有106件，應納稅額7500多萬元、延繳大約65件，稅額大約是3900多萬元。

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營業稅當中申請延期大約128件，稅額大約1.3億元；分期繳有79件，稅額約8000多萬元。國稅局表示，整體而言還是營業稅申請稅務紓困比較多。

各區國稅局申請延繳跟分期繳期限上，申請分期繳的時間在2到3年者大約是209件，稅額大約1.78億元；延期繳納的在10到12個月者大約203件，稅額大約是2.77意元左右。

為了幫助因為新冠肺炎疫情（COVID-19）而受到衝擊的民眾，無法在繳納期間一次繳清，可以向轄區內各國稅局的分局或者是稽徵所或服務處申請分期或者延期繳納，不受金額多寡可以申請延期繳納最長1年、分期最長3年，不加徵滯納金、滯納利息也不須提供擔保品，協助民眾、企業度過難關。