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白牆上寫TAIWAN#1！中駐紐西蘭使館遭噴漆　網分析：非台人所為

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記者楊庭蒝／綜合報導

社群網站Twitter的用戶「一劍飄塵06」18日po出一則約80秒的影片，畫面中一道白色的牆面被噴上大大的「FUCK THE CCP」、「TAIWAN#1」的字樣，貼文中說明此處是中國在紐西蘭的領事館，位於紐西蘭最大城市奧克蘭。影片上傳不久後遭到瘋傳，至今已經吸引數萬人觀看。

「一劍飄塵06」進一步指出，「我覺得這種方式是值得被鼓勵的，面對這種流氓政權，和理非（和平、理性、非暴力）就是助紂為虐，國家之間，軍事對抗！民間也要各種侮辱性對抗！中共是一種病毒！和新冠病毒類似！一旦擴散，人類完蛋。」

時逢WHA大會與中國以經濟手段向澳洲施壓，引起國際社會上不小的議論聲浪。有網友在影片下方留言，「這應該是紐西蘭人（非華人）的傑作」、「絕對支持」、「有必要全球推廣」、「民意是政治最好的消毒水及清潔劑」。

針對中國對原產自澳洲的大麥課徵反傾銷稅73.6%與反補貼稅6.9%，澳洲農業部長利特普勞德（David Littleproud）接受採訪時表示，「我們不會採取報復手段，但將保留我們的權利，並考慮向WTO上訴，期望得到公平的裁判。」

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