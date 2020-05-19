延長報稅效應！綜所稅申報半個月申報率僅4成　年減逾2成

▲疫情影響，財政部延長綜所稅時間到6月30日，民眾有充裕的時間調度資金和報稅，所以從5月1日到17日約半個月的時間，申報率僅約四成。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

台北國稅局今（19）日表示，報稅已經啟動約半個多月，經統計到17日止，申報件數為258萬3050件，佔總申報數629萬6861件的41.02%，但是相較於去年同期的進度，申報率高達56.76%，明顯下滑超過兩成達27.73%，國稅局強調，雖然今年申報期有兩個月，但還是請納稅義務人把握時間報稅。

台北國稅局表示，由於新冠肺炎疫情（COVID-19）疫情影響，所得稅的結算申報已經拉長到6月底，加上為了因應疫情，許多申報業務都拉到戶外，又遇到梅雨季節，所以到國稅局申報的人數已經明顯減少。

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台北國稅局表示，今年人潮湧入到國稅局、最為擁擠仍為5月1日，當時臨櫃報稅可能真的要等1、2個小時。但自此之後，人潮明顯減少了，甚至從線上叫號來看，去國稅局報稅幾乎也都不太需要等待。加上今年財政部與四大超商合作（統一超商、全家、萊爾富、OK便利商店）合作，利用健保卡就可以在超商取得查詢碼，在家自己網路報稅，根據統計，也已經有6萬多件是在超商取得查詢碼。

台北國稅局表示，今年報稅申報截止日也就是6月30日當天，國稅局各分局、稽徵所及服務處都會延長服務時間到晚上7點，採用網路申報者也只要在當天的晚上12點之前上傳成功即可，但是為了避免網路壅塞，請納稅義務人還是盡早申報比較好。台北國稅局表示，為了協助納稅義務人靈活運用，今年的所得稅第一批退稅也比往年往年提前一個月，在6月30日就可以領到退稅。

第一批退稅案件適用範圍是6月1日採用網路申報及稅額線上試算或語音回復的案件。所以納稅義務人只要辦理所得稅申報結果有應退稅者，只要符合第一批退稅的條件，就可在6月30日取得退稅的早鳥族了。

▼因應疫情，稅捐機關都設有戶外報稅等待區，並保持安全社交距離。（圖／記者徐斌慎攝）

