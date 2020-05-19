顧立雄任內最後一天！　金管會下重手開罰8家金融業2580萬





▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（19）日公布新裁罰案，一口氣開罰8家金融機構，其中台新銀行挨罰800萬元、新光人壽也被罰400萬元，其餘還有2家壽險公司、4家銀行被罰，累計裁罰金額達2580萬元。

隨著520總統就職典禮即將到來，今天是金管會主委顧立雄在金管會的最後一天，一口氣對8家金融業者祭出2,580萬元的罰單。

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金管會表示，台新銀行辦理客戶以房屋貸款、保單質借資金購買投資型保單業務，沒有事先了解客戶資金用途，也沒有妥適建立貸後追蹤機制，且對於轉介貸款用於購買保險商品者，同時又給予貸款獎金，容易誘使理專勸誘客戶以貸款方式購買保險商品，由於一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，最後處以800萬元罰鍰。

另有2家壽險公司、4家銀行被罰，金管會指出，法巴人壽因發現銀行通路招攬的保戶，持續以投資型保單借款再購買新投資型保單的循環財務槓桿方式擴張信用，由於涉及4保戶來自4家銀行（台新、安泰、永豐、凱基），共買了20張保單，做了19次槓桿操作，因此罰600萬元最重。

此外，安達人壽則涉及2銀行（台新、安泰）、3位業務員以及3保戶，一共買了7張保單，且有循環槓桿操作，金管會開罰300萬元，而安泰銀行與永豐銀行的保經代部門，由於辦理保單借款和招攬業務是同一人，卻沒交代清楚保費來源，最後各被罰180萬元，至於凱基銀行與遠東銀行的保經代部門，儘管辦理保單借款和招攬人不是同一人，但業務員並未正確填寫保費來源，因此分別處以60萬元罰鍰。

金管會在辦理一般業務檢查時，新光人壽辦理與利害關係人從事交易範圍的不動產標售案，未提報董事會重度決議，違反金控法及保險法規定，因此金管會最後開罰400萬元。

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