金融業苦日子要來了？　國泰金總座李長庚：3年內低利率難恢復

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，各國央行掀起降息潮，面對低利率環境，外界關注金融業的苦日子是否要來了，國泰金今（19）日召開線上法說會，總經理李長庚對此表示，未來3年內低利率環境難以恢復，對金融業利差勢必會產生壓縮，但也沒那麼悲觀，由於資本市場波動大，投資機會也較過去多。

國泰金控今年首季稅後淨利達235億元，年成長74%，每股盈餘1.77元，不過3月受股災衝擊，金控首季帳面價值6,696億元，較去年底減少1,124億元，而國泰人壽帳面淨值4,791億元，較去年底減少1,154億元，金融資產未實現虧損約136億元。

請繼續往下閱讀...

國泰人壽副總經理林昭廷表示，隨著4月資本市場回穩，國壽4月底淨值也大幅回升至5,560億元，金融資產未實現損益轉正，也回到830億元。

新冠肺炎疫情衝擊，各國紛紛祭出寬鬆貨幣政策，美國公債殖利率也很低，如今處於低利率環境，將會維持多久，恐怕會衝擊金融業獲利前景。

國泰金控總經理李長庚表示，利率要恢復到平均水準，可能需要花一段時間，預期3年內利率都會比較低，對金融業利差會產生壓縮，但央行曾說台灣不會實施負利率，因此退休族不會很辛苦。

李長庚進一步指出，「我們不是第一個，日本、歐洲已有（負利率）經驗」，台灣環境也許還不習慣，但像日本、歐洲已變成常態，對體質健全的金融機構，也活得好好的，也沒有說過苦日子。

李長庚舉例，日本保險公司如何賣保單，趨近於零的保單如何賣出去，歐洲也一樣，究竟商業行為與金融機構放貸如何改變，由於台灣不是第一個面臨低利率的環境，可向他國取經，如何透過商品結構改變，創造新價值與獲利。

李長庚也說，當利率較低時，市場波動會更大，「現在全球央行放錢到市場的金額，大約占全球GDP的10%」，勢必會造成資本市場劇烈波動，預期將成為常態，但若金融業風控能夠提升，投資能力也能提升，儘管利差會壓縮，但市場投資機會將更大，因此市場順遂時，經營上也能輕鬆一點，但不順遂時，也不能坐以待斃，所以會在商業、營運模式上精益求精，「投資操作上，我們相對穩健，沒那麼悲觀。」

＃過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招