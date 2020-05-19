沈榮津續任經長拚振興　高雄打造智造新基地「估增118億產值」

▲經濟部加工出口區管理處高雄分處今（19）日舉辦聯合辦公大樓上樑典禮，經濟部長沈榮津出席並致詞。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院今（19）日宣佈新內閣人事，經濟部由現任經長沈榮津續任，將持續推動投資台灣三大方案，今天前往高雄見證加工出口區與瑞儀光電等四廠商簽署投資意向書，將打造前瞻智造新基地，可望為國內增加118億元產值及3000個就業機會。

經濟部加工出口區管理處高雄分處今（19）日舉辦聯合辦公大樓上樑典禮，該大樓為智造新基地計畫首波工程，預計年底完工，此外，2棟標準廠房預計在明（110）年8月完工，過半空間已被瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等廠商預約，今一同完成投資意向書（MOU）簽署表達進駐意願。

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▲經濟部加工出口區管理處高雄分處今（19）日舉辦聯合辦公大樓上樑典禮。（圖／經濟部提供）

沈榮津表示，儘管近期新冠肺炎疫情在世界各地延燒，對景氣有所衝擊，但臺灣因超前部屬故衝擊低，經濟部啟動投資臺灣三大計畫，提供臺商低利融資，促使臺商擴大回臺投資，目前累積投資額已破兆元，創造超過83,000個就業機會。

另外，沈榮津也透露，我國政府正與Amazon和Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計劃，在中美貿易戰的契機下，高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、以及半導體先進製程中心，將是台灣產業與經濟發展，未來20年到30年的重要基石。

經濟部加工處處長黃文谷指出，高雄加工區前瞻智造新基地紓解產業缺地問題，完工後廠房採只租不售，廠房租金相對於鄰近產業園區具有一定優勢，未來將持續鏈結高雄加工區既有IC半導體、LCD顯示器產業資源，媒介「五加二」新興策略產業進駐。

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