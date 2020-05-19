創10年新高！香港失業率升至5.2％...總人數破20萬大關

▲疫情主要影響到香港的建設業、運輸業、零售業和餐飲業。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港政府統計處官網在19日公布失業率數據，經季節性調整的失業率從1月至3月的4.2％，上升至2月至4月的5.2％，達到10年來的新高。對此香港勞工及福利局局長羅致光表示，「新冠肺炎疫情持續廣泛影響經濟活動，勞工市場在短期內將繼續面對巨大壓力。」

根據《香港01》報導，在失業率連續7個月上升，達到10年來的高點後，香港在就業不足率的數據也達到15年來的新高，從1月至3月的2.1％，上升至2月至4月的3.1％。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，香港在2月至4月間的失業人數由16.22萬人上升至20.25萬人，增加4.03萬人；就業不足人數由8.28萬人升至11.86萬人，增加約3.58萬人；總就業人口由372萬人跌至365.74萬人，減少約6.26萬人；總勞動人口數則由388.22萬人降至385.98萬人，減少約2.24萬人。

▲香港勞工及福利局局長羅致光。（圖／CFP）

香港政府為幫助民眾紓困，推出了810億元港幣（約台幣3128億元）的「保就業」計劃，對符合資格的雇主提供雇員5成的工資補貼，每人上限9千港幣（約台幣3.5萬元），為期6個月，希望可以減緩裁員的情形發生，但該計畫預估從5月開始才會見效。

羅致光進一步強調，為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，應有助於保障員工的就業，政府會密切留意相關情況。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品。【快點連結】