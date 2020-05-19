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研究：肺部嚴重感染　可能導致「免疫系統暫時停擺」！

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▲一個位於老鼠體內的巨噬細胞，正在延伸其假足以吞沒兩粒可能是病原體的顆粒。（圖／翻攝維基百科）

▲澳洲與法國研究者發現，構成免疫系統第一道防線的「巨噬細胞」在嚴重感染以後會「陷入癱瘓」。圖為老鼠體內的巨噬細胞正在延伸假足，吞沒兩粒可能是病原體的顆粒。（圖／翻攝維基百科）

文／中央社巴黎18日綜合外電報導

澳洲及法國研究員今天表示，患有嚴重肺部感染後康復的患者會出現抑制身體免疫反應、提高肺炎感染風險的「免疫疤痕」。許多罹患2019冠狀病毒疾病的患者正是因為肺炎而殞命。這項針對人體及老鼠進行的研究顯示，身體免疫反應會在一些嚴重感染後暫時停擺，使得患者更容易被新的細菌或病毒疾病侵襲。

澳洲墨爾本大學的彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）及法國南特大學醫院（University Hospital of Nantes）組成研究團隊，發現構成免疫系統第一道防線的細胞，又稱巨噬細胞，在嚴重感染後會「陷入癱瘓」。

巨噬細胞能消滅細菌、發出警報，讓體內派遣免疫細胞前往感染患部。消除威脅後，巨噬細胞就會收工，身體恢復正常運作。但研究員分析有多次嚴重感染的患者血液樣本後發現，患者的巨噬細胞已停止作用，這讓患者在院內罹患肺炎等其他致命感染的風險更高。光是在歐洲，每年就有約50萬名住院患者感染肺炎，其中約10%喪命。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲研究發現，患有嚴重肺部感染後康復的患者會出現抑制身體免疫反應、提高肺炎感染風險的「免疫疤痕」，而許多新冠肺炎患者正因肺炎死亡。圖為新冠病毒3D圖片。（圖／路透社）

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）於去年12月出現以來，已在全球造成約480萬人感染、31萬8000人病故。

研究員還發現重新喚醒巨噬細胞的觸發器或開關，是一種名為SIRP-alpha的受體，可將巨噬細胞復原到「全盛狀態」。研究團隊表示，這項發現可左右未來處理院內感染的方式，包括省思使用抗生素的慣例，畢竟超級細菌對抗生素的抗藥性愈來愈強。

這項研究報告刊登在期刊《自然免疫學》（Nature Immunology）中。主要撰稿人、多哈堤傳染及免疫研究所的維亞當戈斯（Jose Villadangos）說，「我們相信另一種方法是重新讓免疫系統充滿能量，讓免疫系統脫離癱瘓狀態，也就是先一步預防陷入癱瘓，這樣患者就可以不靠抗生素也能保護自己不受其他感染。」

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