華碩AICS攜手國立陽明大學　推動「華陽計畫」產學合作研發中心

▲華碩AI研發中心AICS攜手國立陽明大學成立「華陽計畫」產學合作研發中心。（圖／華碩提供）



記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（19）日宣布，AI研發中心AICS攜手國立陽明大學成立「華陽計畫」產學合作研發中心，啟動AI for Medical實習生、博士生專案，由華碩AICS頂尖業師親授AI大師班，期能培養橫跨產學、研究與實務兼修的生物醫療及資訊科學專才。

華碩表示，華陽計畫在臨床應用上，以人工智慧的整合與創新能力，協助陽明大學附屬醫院打造結構化與標準化的臨床數據庫，將為實體醫院深化大數據挖掘，發展精準醫療，並為台灣推動智慧醫療的戰略目標，打下產學合作的堅實基礎。

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華碩指出，陽明大學致力於培養生醫資訊與AI之跨界人才， 現有AI學程由研發長吳育德及腦科學研究所教授陳麗芬負責，透過華陽計畫，華碩AICS在產學俱有深厚素養的頂尖業師，將在陽明大學開授大師班課程，陣容包括華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一、華碩技術長龐台銘。

華碩說明，AICS也將在陽明大學分設AI for Medical實習生與博士生專案計畫，從核心基礎、進階、至應用三階段，培育跨領域專才，而實習生計畫的成員可在培訓期間，培養走入產業解決問題的務實思維。

華碩補充，博士生計畫則鼓勵陽明優秀的種子學生，參與華碩AICS的AI for Medical專案小組，攜手合作醫院進行研究計畫，打造臨床客製化解決方案，為研究創造最大商業價值，並將開放大數據工程師、產品經理、商務開發經理等智慧醫療核心職位，讓華陽計畫培訓成員，得以延續AI領域的職涯發展。





▲左起為國立陽明大學附屬醫院院長楊純豪、國立陽明大學校長郭旭崧、華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一。（圖／華碩提供）

華碩分享，這次合作除了將導入華碩AICS研發的「ICD-10編碼AI推薦引擎」在陽明大學附設醫院外，也將整合醫學系醫師工程師能量參與其中，後續研究成果將用於協助陽明大學附設醫院，打造結構化與標準化的精準醫療數據庫，為台灣在推動智慧醫療的策略目標上，創建產學合作的根基。

「經濟需要轉型，醫療也面臨轉型」，國立陽明大學郭旭崧校長表示，從這次疫情就可以得知智慧醫療有多麼重要，沒有健保大數據，沒有地理資訊系統，沒有傳染病監測系統，台灣就不可能有口罩實名制、細胞簡訊、確診數據，AI for Medical不是趨勢，而是現在進行式。



「病歷結構化，是精準醫療的第一步」，國立陽明大學附屬醫院楊純豪院長表示，病患的病歷是醫師診斷疾病、對症下藥的基礎，但如何把龐大的病歷資料，轉換為有用的醫療資訊，必須依靠人工智慧的協助，而且不會取代醫療專業，但肯定是精準醫療不可或缺的利器。



華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一指出，台灣以強大的硬體製造為後盾，在全世界資訊代工產業一向居領導地位，進入人工智慧時代，更需要軟體的研發人才為硬體賦能，將軟硬結合的創新與價值，從產業應用面發揚光大。

華碩AICS攜手國立陽明大學打造的「華陽計畫」產學合作研發中心，從醫療產業的使用場景出發，以人工智慧的邏輯思維，規劃實習生與博士生的程式設計課程與研究方向，將結果應用到陽大附醫的臨床領域，形成一個資科、生醫跨域專才的完整培育流程，從人才培育的基本面智慧開始。

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