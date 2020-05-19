已婚保姆「誘姦13歲男童5次」懷孕生女　判刑30個月

Married female nursery worker, 20, is jailed for 30 months for illegal sex with 13-year-old boy https://t.co/GYyiByMAYJ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 19, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

英國20歲已婚保母Leah Cordice自3年前開始誘姦自己照顧的13歲男童，前後至少發生5次性關係，並因此懷孕生下一名女嬰，直到男童母親發覺不對勁後報警揭發，Cordice的老公也才知道自己竟替別人養了3年的小孩。該案件的判決結果19日出爐，Leah Cordice因毫無悔意被重判有期徒刑30個月。

據《鏡報》報導，當時17歲的Leah Cordice出門喝了一整晚酒後，到13歲受害男童房間以玩xbox為由，拉下對方褲子，並乞求發生性關係得逞，兩人隨後發生至少5次性關係。Leah Cordice還不斷傳簡訊與男童調情，不時會給對方一些零用錢花用，而後甚至懷孕生下一名女嬰。

▲受害男童事後深受心靈創傷。（示意圖／免費圖庫pxhere）



直到受害男童的母親驚覺有異後，報警處理，女嬰經過DNA檢測後證實為男童親生骨肉。Leah Cordice的丈夫Daniel Robbins才驚覺自己竟幫別人養了3年小孩，「檢測完後我們大吵了一架，我深受創傷，曾經我有一份穩定的工作、美好的家庭及良好的人際關係，忽然之間這一切都被奪走了，包括我的孩子、妻子、房子及工作。」

受害男童則因被迫與親生女兒分離，被診斷出患有分離焦慮症。現年16歲的男童表示，「我沒有辦法看我的孩子，也無法和她聯繫，感覺像是為之前經歷的一切遭受懲罰，希望我未來能繼續前進，並和我的女兒見面。」

盡管Leah Cordice堅稱是受到男童強暴，但此言論並沒有被法官及陪審團採信。法官表示，從精神鑑定看來，Leah Cordice有很高的智商，頭腦清醒，在審判的過程中狡黠地回應所有質疑，且從未對性侵男童一事表達悔意，「證據表明整起事件是源於她的自我放縱，而非情感依戀。」最終Leah Cordice被判處30個月有期徒刑，未來10年都會被登錄於性侵防治名冊上。