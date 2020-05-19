　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

已婚保姆「誘姦13歲男童5次」懷孕生女　判刑30個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

英國20歲已婚保母Leah Cordice自3年前開始誘姦自己照顧的13歲男童，前後至少發生5次性關係，並因此懷孕生下一名女嬰，直到男童母親發覺不對勁後報警揭發，Cordice的老公也才知道自己竟替別人養了3年的小孩。該案件的判決結果19日出爐，Leah Cordice因毫無悔意被重判有期徒刑30個月。

據《鏡報》報導，當時17歲的Leah Cordice出門喝了一整晚酒後，到13歲受害男童房間以玩xbox為由，拉下對方褲子，並乞求發生性關係得逞，兩人隨後發生至少5次性關係。Leah Cordice還不斷傳簡訊與男童調情，不時會給對方一些零用錢花用，而後甚至懷孕生下一名女嬰。

▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲受害男童事後深受心靈創傷。（示意圖／免費圖庫pxhere）

直到受害男童的母親驚覺有異後，報警處理，女嬰經過DNA檢測後證實為男童親生骨肉。Leah Cordice的丈夫Daniel Robbins才驚覺自己竟幫別人養了3年小孩，「檢測完後我們大吵了一架，我深受創傷，曾經我有一份穩定的工作、美好的家庭及良好的人際關係，忽然之間這一切都被奪走了，包括我的孩子、妻子、房子及工作。」

受害男童則因被迫與親生女兒分離，被診斷出患有分離焦慮症。現年16歲的男童表示，「我沒有辦法看我的孩子，也無法和她聯繫，感覺像是為之前經歷的一切遭受懲罰，希望我未來能繼續前進，並和我的女兒見面。」

盡管Leah Cordice堅稱是受到男童強暴，但此言論並沒有被法官及陪審團採信。法官表示，從精神鑑定看來，Leah Cordice有很高的智商，頭腦清醒，在審判的過程中狡黠地回應所有質疑，且從未對性侵男童一事表達悔意，「證據表明整起事件是源於她的自我放縱，而非情感依戀。」最終Leah Cordice被判處30個月有期徒刑，未來10年都會被登錄於性侵防治名冊上。

ET快訊
指揮中心周末記者會搬到墾丁！「陳時中逛夜市」示範防疫
疫情燒不完！觀光局「暫停旅行社出入團」至6/30
台灣參加WHA被擱置！　陸外交部回應了
南投大冠鷲「滿身酒味」躺進診間　一臉茫然…超瞎原因笑哭千人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本解除39縣緊急狀態　經團連鼓勵「上4休3」：少出勤、少感染

整形醫生被雷擊中...醒來後突然成音樂才子　發行原創專輯

巴基斯坦新一波蝗災來臨！冬天降水多　符合繁殖的氣候條件

已婚保姆「誘姦13歲男童5次」懷孕生女　判刑30個月

19歲少女開心逛街　一輛車經過「隨意槍斃她」斷送律師夢想

研究：肺部嚴重感染　可能導致「免疫系統暫時停擺」！

日本《2020外交藍皮書》稱擁竹島主權　引爆南韓強烈不滿

載到「梨泰院夜店客」染疫！計程車運將阿公自責：傳染給4歲乖孫

金主曝光！「超高級燒肉便當」一線醫護免費吃...竟是天團男星暖舉

前WWE明星驚傳失蹤！在加州海灘被浪捲走...家屬崩潰協尋

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

日本解除39縣緊急狀態　經團連鼓勵「上4休3」：少出勤、少感染

整形醫生被雷擊中...醒來後突然成音樂才子　發行原創專輯

巴基斯坦新一波蝗災來臨！冬天降水多　符合繁殖的氣候條件

已婚保姆「誘姦13歲男童5次」懷孕生女　判刑30個月

19歲少女開心逛街　一輛車經過「隨意槍斃她」斷送律師夢想

研究：肺部嚴重感染　可能導致「免疫系統暫時停擺」！

日本《2020外交藍皮書》稱擁竹島主權　引爆南韓強烈不滿

載到「梨泰院夜店客」染疫！計程車運將阿公自責：傳染給4歲乖孫

金主曝光！「超高級燒肉便當」一線醫護免費吃...竟是天團男星暖舉

前WWE明星驚傳失蹤！在加州海灘被浪捲走...家屬崩潰協尋

暫緩NCC遭拒國民黨退朝野協商　民眾黨：莫為情緒錯失監督良機

「過期票券」也能變黃金！拿1.5倍東森幣　Chill買一波

【離婚財產分配2】情感創傷不處理　勝訴還是不快樂

迪士尼高層跳槽　擔任抖音執行長

日本解除39縣緊急狀態　經團連鼓勵「上4休3」：少出勤、少感染

創10年新高！香港失業率升至5.2％...總人數破20萬大關

DIOR雙主石坐鎮超有氣勢　11億元珠寶名錶登台

直播到一半愛貓在打架！記者媽裝鎮定播報...求救眼神笑翻3千人

中職／春訓開始全壘打滿天飛　羅里奇：對投手不公平

老公寓大門只有166公分高！住戶每天進出門「鞠躬、彎腰」…苦忍24年

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

印度神童預言：12月會有更大災難

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

重機飆時速近200公里　她僅輕傷

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

川普稱每天「吃奎寧防疫」專家主播打臉

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

25國將參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

台包機助日人返國　日網友超感動

更多熱門

相關新聞

英國20％病患「住院時意外染疫」

英國20％病患「住院時意外染疫」

英國《衛報》獨家報導，國民保健署（NHS）4月召開全國防疫簡報會時透露，全國「院內染疫」比例可能高達20％，這些新冠肺炎患者因其他狀況住院，卻在此期間染疫，此外，一部分病例是遭缺乏個人防護設備的院方員工傳染。英國上周首度鬆綁防疫禁令，17日通報死亡病例數降至170人，是宣布封鎖以後、3月24日以來的新低。

鄰居聞到森林傳「詭異燒肉味」　幾日後驚見2箱屍

鄰居聞到森林傳「詭異燒肉味」　幾日後驚見2箱屍

特斯拉爆App大規模當機

特斯拉爆App大規模當機

英化學品油輪遭2艘海盜快艇襲擊

英化學品油輪遭2艘海盜快艇襲擊

英相強生：盼7月生活大致恢復正常

英相強生：盼7月生活大致恢復正常

關鍵字：

英國Leah Cordice誘姦

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面