樂天國際商銀完成公司登記　開業只差金管會點頭

▲樂天國際商銀於金融科技展上的攤位。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國票金今（19）日公告，與樂天銀行（Rakuten Bank）和樂天信用卡（Rakuten Card）合資的純網銀，樂天國際商業銀行已經取得經濟部商業司核准設立公司登記，現在僅差金管會核發的營業執照，如果順利過關，樂天國際商銀就可確認開業的時間。

目前樂天商業銀行的規劃，董事長由第一金前總經理簡明仁擔任，董事則有國票金董事長魏啟林、日本樂天集團佐伯和彥、日本樂天銀行社長永井啓之、台灣樂天信用卡公司董事長石井英治。

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監察人則是由第一銀行前副總王東和、日本樂天電信法遵長東林知隆、內山洋之，所以總計有五席日籍董事與監察人，皆有多年的純網銀的經營經驗，包含營運執行、國際間開發與資安法遵，對經營方向的引領及資安風險的實務經驗，以豐厚累積可完整傳遞日本的經驗。

樂天商銀純網銀以創新的銀行經營模式，運用日本樂天集團已建立布局的豐沛「全球生態圈」資源，包括電商、信用卡、電子書等全球會員，透過「樂天超級點數」串連起來，讓國票金控突破以往限制，提供跨越國際的服務，擴大國票金控的金融版圖，奠定邁向下階段目標的基礎。

樂天商銀籌備處負責人魏啟林表示，目前尚需通過金管會核發營業執照最重要的一關，便可確認開業時間。未來，樂天國際商業銀行將秉持經營純網銀的成功經驗，堅持負責任的態度，為全民提供「安心、安全、便利」的純網銀服務。

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