全球經濟2021年仍難全面復甦！　IMF示警：切勿回到貿易保護主義

▲國際貨幣基金組織(IMF)主席 Kristalina Georgieva。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）將下調對今年GDP萎縮3%的預測，但並未透露細節，而對2021年全球經濟有5.8％成長率的預測也將發生變化。IMF 主席 Kristalina Georgieva 表示，全球經濟要從疫情衝擊中完全復甦，所需的時間可能要比最初預期的長得多，並示警各國政府貿易保護主義的隱憂。

由於美中之間的緊張局勢再度升溫，簽訂美中第一階段貿易協定的墨水都還沒乾，雙方官員的口水戰中卻透露著，這項協議可能會在幾個月後破局。她提出警告，明年可能只有局部經濟復甦，不可能全面復甦，千萬不可因此而退回貿易保護主義，成員國間彼此保持開放的貿易往來，才是這數十年來全球經濟成長的基石。

請繼續往下閱讀...

IMF 成立於二戰後，旨在維持金融穩定、促進貿易、減少全球貧困。在這場全球性疫情之下，IMF 已向56個國家提供緊急融資，且還會盡快審核另外47項申請；到目前為止，IMF 已經發放了約210億美元（約新台幣6,290億元）的緊急貸款，這些利率非常低。

美國財政部週一表示，全球經濟展望仍是 G7 財務部長的關注焦點之一，G7 會於週二舉行遠程會議。此外，IMF 六月將公布新的全球經濟預測報告。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招