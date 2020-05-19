樂觀情緒漸漲！各國企業踏上復甦重整之路　對員工關注度將有所提升

▲ 富達國際調查顯示，市場樂觀情緒逐漸增加。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

富達國際最新公佈的一項市場脈搏調查發現，無論是假設疫情影響由現在開始逐步消退，或是假設影響延續至下半年，企業將面對「挑戰不斷」的經營環境，但負面情緒已穩定下來，行業分析師對於行業前景，也愈來愈樂觀看待。

調查結果顯示，儘管分析師預期的整體企業獲利跌幅，與4月調查時相近，但隨着經濟轉差的程度愈來愈明顯，分析師預測的行業平均獲利下跌幅度則出現分歧，對非必需消費品及工業的獲利預測較上月樂觀，而對金融業的預測則較上月審慎。

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5月份調查中，受訪分析師預期新冠疫情將對企業獲利產生負面影響的比例，已由上月的高位91%降至85%，反映負面情緒已穩定下來，甚至或已達頂點。雖然各地為遏止疫情而採取的封城措施，對非必需消費品行業構成沉重打擊，但研究此行業的分析師卻對行業前景愈來愈樂觀。

▲ 分析師指出，企業已開始將目光轉向復甦策略。（圖／路透）

富達國際股票研究副主管Fiona O'Neill表示，未來經濟環境依然充滿挑戰，但這次調查中有更多受訪分析師指出，其研究行業的領先指標本月數據較4月份正面。這顯示經營環境雖仍嚴峻，但至少有些樂觀情緒正在逐步累積。

Fiona O'Neill指出，若要稱轉捩點已到仍言之過早，但分析師均認為企業已開始將目光轉向復甦策略。中國大陸在復甦方面仍然領先，其他地區也開始出現復甦跡象。在後疫情時代，植基於穩健基本面及永續性研究的優秀主動式管理投資，將變得更為重要。

另一方面，調查結果顯示，這次新冠疫情危機將改變全球企業看待社會議題的方式，當中逾半數分析師認為，疫情肆虐全球，將直接導致企業更加關注其員工、消費者及更廣泛的社會議題。

這次調查中，研究不同地區及不同行業的富達國際分析師均反映一致的看法，認為企業對員工的關注度將有所提升。這包括提升職場安全度與健康，部分是為了因應疫情，但同時也可視為提升員工對公司滿意度所做的長線部署，其中包括提供更優越工作條件，甚至包括加薪。

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