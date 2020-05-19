台指期漲111點　分析師：整理盤進入尾聲、台股有望再創高點

▲台指期5月19日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（19）日開盤上漲171點，來到10,932點，隨後漲幅收斂，一回到10900以下震盪整理，終場以10,872點作收，上漲111點，與現貨相較，正價差11.56點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，月線若站穩在10800點後，多空方向就會比較明顯，整理盤情況進入尾聲。

廖恩平表示，近期的走勢都是呈現橫向震盪整理，明天就是5月合約結算日，按照目前的情況來看，應該會落在10800-11200間做結算，但也需要留意目前大盤月線也開始逐漸往上，現在落在10715，預估再過1-2周月線就有機會進入11000點，屆時多方與空方也會分出勝負，現在整理盤的情況也會進入尾聲。

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廖恩平說，等到月線超過10800後，整個盤勢就會有更明顯的走向，至於方向會比較傾向哪邊，從今天的籌碼面來看有出現一點點端倪，多單有稍微增加，但如果要出現明顯方向，還是要再觀察2-3天，等待出現較明顯的多頭攻勢後，投資人屆時在做決定會比較好。

另外，廖恩平也說，雖然目前市場上有部分的人認為台積電與華為間的狀態恐影響股市，不過就個人觀察，最近消息出來後在最近都已經陸續反應，且台積電與華為間的狀態也不會出現傷筋動骨的傷害，因此當這波利空反應完後，以目前整個市場的狀況來看，預估台股在Q3還有機會再站上高點。

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