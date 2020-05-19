整形醫生被雷擊中...醒來後突然成音樂才子　發行原創專輯

Before the lightning, Tony Cicoria barely even listened to music.https://t.co/xrCQPKqTPb — NOISEY (@NoiseyMusic) May 13, 2020

▲齊歌利亞的經歷相當奇妙。（圖／翻攝自推特／@NoiseyMusic）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國紐約的整形外科醫生東尼.齊歌利亞（Tony Cicoria）原本對音樂不感興趣，但自從在1994年受到雷擊後，他突然開始自學鋼琴，對音樂產生極大熱忱，還創作了一張原創專輯，其中以《閃電奏鳴曲》最為亮眼。

綜合外媒報導，齊歌利亞出生於1952年，他從小就喜歡釣魚，7歲時母親要求他去學鋼琴，他勉強學了一年後便告訴母親「再也不想這麼做了」。

齊歌利亞1994年時和家人一同野餐，想到很久沒和母親說話，便獨自前往電話亭想打給母親，沒想到突然打了一陣大雷，閃電穿過電話擊中了他的頭部，幸好被一旁的路人發現，及時將他送往醫院急救。

從那之後，40多歲的齊歌利亞莫名開始對音樂產生極大熱忱，先是瘋狂迷上古典樂，後來還重新開始彈奏過去被自己放棄的鋼琴，他不斷地湧現靈感，甚至在2009年發行一張名為「偶然的鋼琴家和作曲家筆記」的原創專輯，其中最著名的歌曲為《閃電奏鳴曲》。

▲齊歌利亞演奏閃電奏鳴曲。（影／翻攝自youtube／PianoMusicDocs INTERNATIONAL）

齊歌利亞已經舉辦過演奏會，他的情形被一些人認為是「後天性的學者症候群」，但一般這種症候群會伴隨自閉症或其他方面發育障礙，而齊歌利亞則是在雷擊後出現。