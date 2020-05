重機狂飆「時速近200公里」失控跳車！火辣騎士僅輕傷：幸好屁股還在

▲俄羅斯重機騎士安潔莉娜(Angelina)在將近時速200公里的高速之下跳車,僅受輕傷。(示意圖/翻攝Instagram帳號puhlyasshh)



記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯的20多歲重機女騎士安潔莉娜(Angelina)上周在索契(Sochi)街頭飆車競速,加速到時速120英里(大約時速193公里)時,機車卻開始劇烈震動搖晃,最後失去控制,她嚇得趕緊跳車,竟僅受到撕裂傷與瘀青的輕傷,完全沒有骨折。安潔莉娜事後在社群媒體上報平安時,開玩笑地說,雖然皮膚擦傷,但「我的屁股還在這裡。」

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導,安潔莉娜的外號是「索契飆客」(Sochi Speeder),上周在阿德勒(Adler)街頭與另外一輛汽車競速,沿途加速到時速120英里,未料身下的川崎忍者(Kawasaki Ninja)ZX-6R卻開始劇烈震動搖晃。她嚇得趕緊跳車,重摔在柏油路上,驚險過程全被安全帽上的Go Pro拍攝下來。

安潔莉娜跳車之後,不斷喊痛,「我全身都好痛,拜託,救護車!」其他重機騎士趕緊跑過來關切、安撫,「不要碰她,拜託,躺好不要動。她可以活下來的。妳還好嗎?」雖然在高速之下跳車,安潔莉娜僅在背後與腿部受到撕裂傷與瘀青,完全沒有骨折。

