巴基斯坦新一波蝗災來臨！冬天降水多　符合繁殖的氣候條件

▲新一波的沙漠蝗蟲即將來襲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

巴基斯坦西南部俾路支省近日再受到沙漠蝗蟲干擾，本次的蝗蟲村莊位於西南部俾路支省與伊朗交界的沙漠地帶，當地許多農作物被啃食破壞，目前正在向周邊地區擴散，將造成新一波的蝗災。如今疫情漸漸趨緩，但聯合國糧農組織（UN Food and Agriculture Organization）警告，「蝗蟲災害並沒有隨著時間而減少或是消失。」

綜合陸媒報導，巴基斯坦費薩拉巴德農業大學教授法赫德.拉蘇爾表示，在南部農業大省信德省部分地區發現沙漠蝗蟲的足跡，代表蝗災發展的速度，比預期的時間還要快，現在正逢農作物生長的黃金時期，一旦蝗災爆發，恐怕水稻、棉花、芒果、甘蔗等當季作物都會受到影響，經濟、糧食一起連帶受到打擊，後果不堪設想。





▲根據聯合國統計，截至五月為止，蝗蟲已經至少吃掉了伊朗480萬噸農產品。（圖／美聯社）

聯合國糧食及農業組織駐巴基斯坦代表處近日發表報告，巴基斯坦、伊朗在未來的幾個月內，再次爆發大規模蝗災的機率較高；其中一個原因是，沙漠蝗蟲在兩國許多地方成功繁衍，位於西南部俾路支省的蝗蟲村莊，是境內沙漠蝗蟲主要繁殖的地方；另外一個原因是，剛過去的冬天降水較多，是適合沙漠蝗蟲繁殖的氣候條件。

根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）估計，截至5月為止，蝗蟲已經至少吃掉了伊朗480萬噸農產品，為當地50年來最嚴重的蝗災。為了解決蝗蟲危機，中國國務院聯防聯控機制上（4月）月28日召開記者會提及，中國與巴基斯坦將聯手合作，進行大面積滅殺，此外，也擬定出一系列的方案支援巴基斯坦。