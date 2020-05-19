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夏普截至3月年度利潤驟降37％！　未公布今年預期收益

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▲夏普,Sharp。（圖／路透）

▲富士康子公司夏普(Sharp)。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

日本夏普公司（Sharp）報告顯示，年度營業利潤下降了37％，且由於疫情今年仍具不確定性，因此並未發布本年度的預期收益。夏普表示，截至三月份的會計年度，營業利潤為527億日元（約新台幣146.88億元），出現連續第二年下滑。

夏普為蘋果的重要供應商之一，為蘋果生產 iPhone 的感測器、鏡頭模組和顯示器。夏普也是富士康的子公司，本月就曾宣布，疫情破壞了面板和其他零組件的供應鏈，今年度利潤恐不樂觀。

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▲夏普啟動日本口罩產線　初期日產15萬片拚月底出貨。（圖／夏普提供）

▲夏普投入日本口罩生產線。（圖／夏普提供）

不過，鴻海轉投資夏普生產防疫所需的口罩，首批4萬盒口罩不僅吸引超過470萬日本民眾登記搶購，現在第2批口罩產出6萬盒，再度吸引超過680萬人登記抽籤，

夏普4月宣布在歐洲、印度和中國大陸等據點，生產外科口罩，意外地取得不錯的表現。使得夏普公司無奈地在推特表示，「口罩竟成為百年家電廠最熱銷的產品」。

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