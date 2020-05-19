防疫優先！　勞動部取消10場開齋節活動、1萬多人受影響

▲往年開齋節當天不少移工朋友都會聚集在火車站等地一起慶祝。（圖／勞動局提供）

記者余弦妙／台北報導

一年一度的開齋節預計將在5月23、24日舉辦，而往年這個日子全台各地的移工朋友都會聚集起來一起慶祝，對此，勞動部今（19）日也呼籲移工在歡度開齋節時，也要遵守「防疫新生活運動」，最好前往符合防疫安全措施的場所消費。

勞動部表示，往年各地方政府會為信奉伊斯蘭教的穆斯林們辦理開齋節活動，通常都會吸引大量的穆斯林移工及民眾參與，今年為防範疫情擴大，降低病毒傳播風險，已與駐臺北印尼經濟貿易代表處共同呼籲移工配合臺灣的防疫規定，保持社交距離，也請臺灣各清真寺於今年開齋節暫停舉行聚禮、禮拜以及開齋餐，並呼籲大家居家禮拜。

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勞動部跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，往年勞動部也會在全台各地舉辦開齋節活動，由於今年因應疫情關係，也配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，取消10場開齋節活動，預估影響人數為1萬多人。

勞動部說，如果地方政府或移工朋友還是想聚集慶祝開齋節，應該要符合防疫新生活運動，如遵守保持社交安全距離、落實個人衛生防護、配合人流管制、確實執行環境消毒等規範。

最後，勞動部也在「跨國勞動力權益維護資訊網站」及「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區」建立5種多國語言防疫資訊提供移工雇主或移工參考。

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