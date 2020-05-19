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泰國航空狂虧損「債務重組計畫」獲准！總理喊話：別讓泰航破產

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▲▼泰國航空怒斥《變形金剛》導演麥克貝。（圖／翻攝自泰國航空臉書、秒拍）

▲泰國航空提交的債務重整計畫獲得政府批准，但總理透過發言人強調，這並非企業破產，而是要經歷重整過程。（圖／翻攝自泰國航空臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國政府19日宣布批准了泰國國際航空（Thai Airways）向破產法院提交的債務重組計畫。總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）坦言，這是一個艱難的決定，但「這間航空公司將會繼續營運。」政府發言人娜魯蒙（Narumon Pinyosinwat）強調，泰航並非聲請破產，而是要經歷債務重整的程序。

綜合《亞洲新聞台》、《路透社》報導，泰國總理帕拉育19日宣布，政府已經批准泰航的債務重組計畫。據悉，此計畫將取代先前的援助方案，也就是允許航空公司尋求政府擔保的貸款的紓困計畫。

帕拉育坦言「這是一個艱難的決定」，但他也說，「政府已經針對所有面向進行審查……我們已經決定聲請（債務）重組，不要讓泰國航破產。這間航空公司將會繼續營運。」

《曼谷時報》報導，政府發言人娜魯蒙表示，監督國營企業政策的SEPC委員會已經同意，泰航應在中央破產法院的監督之下進行重整，詳細計畫內容在今天的會議之後才會出爐，交通部與財政部也已經同意。她說，「總理強調，有必要讓社會大眾了解，這並不是企業破產，而是要經歷（債務）重整的程序。」

據了解，泰國航空在新冠肺炎疫情爆發之前就面臨財政困難，2017年起開始通報營利虧損。

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