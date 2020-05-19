天下雜誌公布台灣最強50大集團　鴻海躍居龍頭、台積電最會賺錢

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

《天下雜誌》今（19）日公布「兩千大調查」結果，其中最大亮點就是睽違20年，再度推出台灣「50大企業集團」排行榜，而鴻海集團營收突破新台幣6兆元關卡，取代台塑成為台灣產業龍頭，台積電則取代聯電，成為台灣最會賺錢的集團。

天下雜誌調查指出，台灣前50大企業集團在經歷2000年科技泡沫、2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與2008年金融大海嘯3次全球性危機後，集團排名大洗牌，而鴻海集團以營收破新台幣6兆居冠，取代曾在2000年台灣最大的台塑集團。

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台灣50大企業集團中，鴻海集團的資通訊產業佔24家，較上一次2000年時調查的14家增加不少，至於台灣20年前50大集團最賺錢的是聯電集團，如今則是由台積電奪冠，以總獲利3519.4億元遙遙領先所有企業集團，而台塑、鴻海則分居亞、季軍，緊接著是富邦、國泰集團。

汽車、紡織、家電產業變化也相當劇烈，過去4大汽車業集團裕隆、和泰、慶豐、順益榮景不在，裕隆不僅名次衰退並持續虧損；3大家電集團大同、東元、新寶（聲寶）也全數跌出榜外，紡織則有華隆、東帝士退出榜單，持續在位的潤泰、遠東則是靠多角化經營維持實力。

天下雜誌調查發現，50大集團中有21個集團仍處於第一代創辦人掌權中，其中更有15家集團領袖已超過70歲，若年紀大又無接班傳承計劃，顯示傳承接班是未來台灣50大企業集團，也是台灣經濟發展的最大挑戰。

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