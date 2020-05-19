台股收盤大漲119點！台積電、傳產龍頭股穩盤　指數收10860點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（19）日在美股大漲的帶動下，早盤一度衝高收復10900點大關，但隨後則收斂漲勢，回到10870左右震盪，終場收在10860點、上漲119點或1.12%，成交量1852.94億元。

蘋概三王中，台積電（2330）開高走低，終場以291.5元作收、上漲0.52%；鴻海、大立光則是相繼由紅翻黑，鴻海（2317）收在74.8元、下跌0.27%；大立光（3008）收3845元、下跌0.39%。

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類股指數全面收高，傳產股表現相對強勢，其中汽車類股大漲3.8%，油電燃氣、造紙、玻璃等類股漲逾2%，塑膠、紡織、觀光、航運也有逾1%漲幅；電子股則是電腦設備、電子零組件、資訊服務等類股漲幅超過1%。

兆豐投顧協理黃國偉指出，台股今日受到美股大漲的激勵開高，不過盤中明顯出現震盪，顯示市場沒有積極追價意願。他認為，連美股大漲都不能帶動台股突破，後面必須要有更大利多才行，盤整的走勢沒有太大改變。

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

而這周市場在等待520行情，雖然多預期不會有特別大的影響，但從市場角度來看，在520前通常不會太積極加碼。此外，今日指數開高之後回到這波反彈的高點附近，而指數反彈以來都沒有明顯整理，因此追價意願本來就偏向薄弱，又遇到政治事件，多數還是觀望一些。

在個股表現上，黃國偉指出，今日個股看起來漲得平均，塑化股跟隨油價走高，筆電、部分防疫概念股也都有表態。而電子股因華為問題在昨日重挫，今日則也有部分反彈，黃國偉認為，主要是因限制在120日之後才啟動，短期影響不會明顯顯現，但正式實施之後影響滿大，因此仍須留意後續消息。

展望後市，黃國偉指出，近期重要的消息為兩會與520，油價波動已經較為和緩，期貨結算也不會有大影響，主要還是政治事件對市場信心的影響。不過因預期影響不大，因此盤勢短期內仍偏區間震盪格局。

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