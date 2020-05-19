影／台股季報周出爐！達人教你5指標3地雷　選出下個台積電

記者陳心怡／台北報導

台股的季報周來到，個股的季報陸續出爐，但是財報中哪些數字是投資人不能不知且需要特別關注留意的呢？在《雲端最有錢》節目中，來賓們也教大家從財報挑選優質股，以及提醒如何避開地雷股。

價值投資達人 股魚 分享自己財報選股五大指標，包括ROE>8%、營業利益率>0、本業比例>90%、負債比例<60%、營業活動現金>0。其中ROE特別重要，因為低ROE通常代表這間公司的資產應用效率非常不好，賺的錢少。

另外， 股魚 也提到有些個股表現亮眼，營收至少成長10%以上，投資人可以期待關注，包括味王（1203）、錩泰（1541）、南光（1752）、勝一（1773）、生泰（1777）、世豐（2065）、華通（2313）、台光電（2383）。

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投資達人 股海筋肉人 財報選股四大指標，包括用近四季EPS算出的本益比<20、營收YoY成長10%以上、 YoY比上一季有成長、穩定獲利，不能某幾年有大增大減。符合條件的名單，台積電（2330）、聯發科（2454）、穩懋（3105）、力成（6239）、群聯（8299）。