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近200萬人成「潛在紓困族」　約三分之一勞工因疫情所得受衝擊　

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▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣也不例外，根據勞動部最新公布數據顯示，全台無薪假人數來到2萬1067人，企業家數來到1,189家，對此，yes123人力銀行也針對無薪假恐慌與裁員減薪調查，結果顯示，有近200萬名勞工也因疫情受到影響，但並未納入紓困對象之中。

yes123表示，根據主計總處公布的最新經常性薪資調查發現，竟出現39年以來負成長的情形，分析過後發現主要是因為新冠肺炎疫情的影響所致，而該次調查中也發現，32.6%的勞工，自認每月總所得受衝擊減少。同時在可複選狀況下，88.8%屬於正職、本業收入減少；38.8%屬於兼職、副業收入減少；25.7%屬於投資理財收益減少。

請繼續往下閱讀...

不管近期收入減少原因是什麼，這其中66.8%更透露，目前有財務壓力；至於每個月的財務缺口，平均更達到7,224元；因此換算下來，等於每日急難救助金，大約需要241元。

yes123說，若以全體受僱就業者912.8萬人推算，假如在32.6%屬於所得減少的勞工之中，又有66.8%承受金錢壓力，出現財務赤字，估計因疫情出現的潛在紓困族」，恐怕將近兩百萬人。

不過，yes123也透露，雖然不少人已自身難保了，但假如任職的公司，營運狀況因疫情變差，仍有50.2%表示願意接受減薪，一起共體時艱、共度難關。

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