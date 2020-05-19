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川普若永久斷金援…世衛將徹底崩潰　分析：疫情下摧毀全球衛生希望

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▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議發表談話。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議發表談話。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普19日在推特發文，張貼給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的4頁信函，內容寫道，若該單位未來30天沒有明顯改善自身行為，他將永遠凍結給予世衛的資金。學者曾分析，如果美方真的撤資，可能會造成世衛「破產」，屆時必須解僱員工，將影響全球公共衛生體系。

非營利媒體「對話」（The Conversation）由多名學者與研究人員撰文，早在川普4月宣布凍結給予世衛的資金後，就曾列出該組織可能面臨的窘境。如今川普更進一步威脅，除非世衛在未來30天明顯改善行為，否則他將永遠凍結資金，並考慮退出這個組織。

世衛成員國有哪些？

於1948年成立的世衛，旨在指示與協調各方衛生人員，目標是提高全球人口的健康水平，不只關注生理方面，也關心精神與社會狀態。目前世衛擁有194個會員國，每年5月，會員國會參加位於日內瓦的世界衛生大會（WHA），討論新的政策，並批准預算與審視過往的工作狀況。

世衛如何獲得資金？

資金來源主要分成兩大部分，首先是來自會員國的會費，又被稱為「評定會費」（assessed contributions），至於金額，則會根據各國的國內生產總值與人口規模來計算。不過評定會費占規劃預算的總百分比有所降低。

▲ 川普公開抨擊中國未能阻止疫情況散 （圖／路透）

▲川普槓上世衛。 （圖／路透）

第二個資金來源則是自願捐款，由政府、慈善組織與私人單位提供資金，通常會指定用於特定項目；這也代表世衛在應對疫情時，很難重新分配這些資金。

美國每年向世衛捐款超過4億美元，是世衛最大的捐助國，每年捐款額是中國的10倍。

這些國家是否曾宣布撤資？

前蘇聯曾宣布退出WHO，多年都未繳納會費，不過隨後又於1955年重新加入，當時主張減少會費，獲得批准。

事實上，由於部分國家拖欠費用，世衛幾度瀕臨破產邊緣，所幸各國政府最終通常會繳交費用。

世衛是否曾面臨批評？

回到2009年，世衛當時被指責太快宣布豬流感為大流行，外界認為該組織受到藥廠公司的壓力。5年後，世衛再次面臨批評聲浪，原因是太晚宣布西非伊波拉疫情為公衛緊急事件。

川普此次批評世衛反應太慢。不過，世衛其實無權逼迫會員國接受專家小組的評估，也無法強迫會員國分享資訊，能做的只有請求。

美國若撤資會發生什麼事情？

如果美方真的停止金援，世衛可能會在疫情期間「崩潰」，這代表該組織必須解僱在較貧困國家協助抗疫的員工。另外，少了資金後，世衛協調各國的能力也會變弱，研究疫苗、替醫療人員採購防護裝備、提供技術協助、派專家到各國抗疫的舉措，可能都會受到影響。

▲▼世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

▲世界衛生組織位於日內瓦的總部。（圖／路透）

分析指出，針對由WHO協調的組織，若少了美方的資金，將可能造成低收入國家的人民失去獲得藥物與衛生服務的機會，或許還會導致喪命。此外，美國長期努力取得的地位也得付出代價。

回首過去數十年來，國際間一直期許美國能在衛生議題上發揮領導作用，如今川普發出一個信號，那就是美國不再準備擔任領袖。

中國對世衛的影響力在增加嗎？

自2003年開始，中國的權力與經濟影響力就持續上升。時任世衛總幹事布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）曾公開批評中國試圖隱匿SARS的傳播。

此次台灣有著明顯的抗疫成果，中國也因阻止台灣參與世衛而受到批評。然而分析寫道，中國畢竟只是194個會員國的其中之一，該組織反而在過去曾被批評受到美國過多影響。

►川普下最後通牒！提「WHO聯手中國阻礙台灣分享抗疫」　威脅永久凍結金援

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