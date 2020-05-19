Square跟進Twitter宣布無限期在家工作！　微軟示警：若成為常態恐有負面效果

▲行動支付公司Square。（圖／Shutterstock）

記者謝仁傑／綜合報導

行動支付商Square宣布，公司員工遠程辦公（在家工作）的政策將無限期延長直到下一次公告。自三月初以來，Square的員工一直在遠程工作，公司發表人表示，即使重新開放辦公室，還是希望員工能夠在最有效發揮生產力的環境下工作。顯然現階段對於企業來說，保持人員戰力仍是最重要的事情。

Facebook、Google和Microsoft從三月開始也都實行這一公司政策。即便有些城市開始放寬限制，這三家公司仍留給員工保持遠程工作的選擇。Facebook宣布，雖然辦公室將在7月6日重新開放，員工仍可以一直在家工作直到明年；Google也將重返工作崗位的日期由6月1日推延至年底；微軟則延長到今年10月。

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微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則提醒，若遠程工作變成一種常態，可能會讓員工在社交和心理上的狀態不足以到達正常水平，因為虛擬會議通話仍無法替代面對面會議。納德拉表示，這可能會使員工產生倦怠，團隊溝通也不見得良好，反而是正在消耗之前所培養累積的資本。

目前為止，只有社群軟體公司Twitter和行動支付公司Square暫時將遠程工作無限期延長，直到疫情明朗。

俗話說得好，「留得青山在，不怕沒柴燒」，在尚未確定是否會有第二波疫情爆發之前，各大小企業該如何保護好員工，留住公司最重要的資產，又同時穩住公司發展，是現階段最重要的事情。

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