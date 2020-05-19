掌握股市反彈下一步！五大題材不畏疫情衝擊　可逢低分批布局

▲ 三大指標決定股市反彈的下一步表現。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

美股在今年創下了許多歷史紀錄，指數先是創下了歷史新高，隨後因為疫情在歐美蔓延使指數出現重挫，在短短10個交易日內三度觸發熔斷機制，並創下二次大戰以來最快跌入熊市的紀錄。

富邦證券表示，隨著疫情逐步獲得控制，美國總統川普也宣布三階段重啟經濟，不過，美國經濟復甦之路，要取決疫情對企業獲利影響的程度、整個封鎖的時間長短及重新開放過程中的恢復速度，才看得出來美股反彈後的下一步。

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根據Refinitv統計數據，市場預估第一季獲利年成長率已下修至-14.8%，第二季成長下修至-33.3%，第三季及第四季也分別下修至-18.1%和-8.8%，2020年全年度S&P 500企業獲利年成長預估則大幅下調至-17.9%。

高盛預測，經濟復甦將始於5、6月，然後逐步進行。以GDP成長來看，高盛預估第1季GDP年增率為-7%，第2季度為-34%，第3季起轉為雙位數正成長，2020年整體的年平均增長率為-5.7%。

▲ 法人預期股市還是會偏向震盪。（圖／pixabay）

除本益比偏高的指數修正壓力之外，技術面而言，標普指數自2191點已經反彈本波跌幅的50%，指數短線面臨季線反壓，根據過去經驗，指數一舉突破站穩季線之上的機率不大，且KD易形成背離。最好的情況是在季線及月線之間震盪整理，待季線走平配合重啟經濟狀況良好再伺機上攻。

從籌碼面來看，本波美股目前呈現下殺出量，反彈量縮的空頭格局，疾病控制及預防中心曾警告，第二波疫情可能隨流感季節的秋天來臨，若重啟經濟受阻，最差的情況下仍有回測前低的可能。

美股在連續大漲後，預期美股震盪機會加大，富邦證券表示，在疫情影響下，可逢低分批布局不受疫情影響的雲端、5G等科技股，線上零售、影音串流平台等宅經濟概念股，以及受惠低利率環境的股息成長股。

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