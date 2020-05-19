金主曝光！「超高級燒肉便當」一線醫護免費吃...竟是天團男星暖舉

▲中居正廣送打氣便當給醫療人員。（圖／左為ETtoday資料照，右翻攝自推特@aichaaaaaannn）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本於14日解除39線的緊急狀態令，當天就有醫護人員在推特上分享，他收到東京知名燒肉餐廳「敍敍苑」的打氣便當，而幕後金主就是前SMAP團長中居正廣，不少網友大讚中居先生溫暖的舉動。

綜合日媒報導，中居正廣連日匿名發送便當至醫院，推友aichaaaaaannn表示，「今天收到『敍敍苑』的便當，而這些物資是來自一個謙虛又關懷國家的國民偶像──中居正廣，我希望把這份打氣傳遞給他的粉絲，我真的很感動！也會繼續在醫療界盡力。」

▲便當的菜色相當豐富，還有附上生菜。（圖／翻攝自推特@aichaaaaaannn）

貼文一出引來不少中居先生的粉絲留言，「他就是個這麼溫暖的人，看到這個消息我們會更有活力」、「他從不說，但他真的非常善良」，也有網友替醫護人員打氣，「你們更要保重身體」、「前線的你們辛苦了」。

中居正廣是前SMAP隊長，這個國民天團在1988年出道、2016年解散，其中成員包括木村拓哉、稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾，現在5人都以個人身分持續在演藝圈發展。