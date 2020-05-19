輕熟女最愛用大數據挑基金！　簡單3步驟最快10秒找出5檔基金

▲玉山銀行「基金e指選」服務上線2個月以來，每月瀏覽人次破萬。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山金旗下玉山銀行推出「基金e指選」大數據找基金服務，運用大數據、演算法等新興技術自建基金理財認知偏好模型，只要簡單3步驟，最快10秒就可以找出適合自己的5檔國內外基金，快速瀏覽手續費率、報酬率等資訊。

玉山銀行表示，顧客透過手機登入行動銀行，即可快速找到合適的5檔國內外基金，隨時隨地享有便捷的理財服務，而「基金e指選」服務上線2個月以來，每月瀏覽人次破萬，用戶又以25歲至35歲的女性居多。

請繼續往下閱讀...

玉山銀行指出，這項「基金e指選」服務，應用運算系統從各項變數中進行分析，同時挖掘變數之間關聯性的特性，綜合評估每一檔基金的屬性與特色，分析每一檔基金的相似度與關聯性，再根據顧客的風險承受等級評估、交易紀錄或其他資訊等歸納出顧客的理財習性，找出適合顧客的基金標的。

玉山銀行應用演算法技術建立的基金理財認知偏好模型，更是結合大數據分析及市場專家觀點，讓分析結果更貼近真實需求，因此能在眾多基金當中挑選出顧客喜好程度較高的基金。

「基金e指選」聚焦顧客體驗與便利性，最快10秒就可以找出適合自己的5檔國內外基金，提供想要輕鬆掌握理財自主權的網路客群簡便的數位金融服務。玉山銀行提及，顧客使用手機即可3個步驟帶出個人的基金清單，快速瀏覽手續費率、報酬率等投資人關注的資訊。

此外，玉山銀行也提供，類似購物車的服務可暫存基金資訊，當顧客看到喜愛的基金，尚需要評估考慮時，可以直接點選「加入觀察」功能，系統即自動將該筆基金加入玉山行動銀行觀察清單中，方便顧客隨時查詢及下單。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招