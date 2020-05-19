快訊／日本福島海域規模5.3地震　東電啟動福島核電廠安全檢測

▲日本福島海域發生規模5.3地震，最大震度4。（圖／翻攝自氣象廳）
記者王佩翊／編譯
日本茨城縣在當地時間19日上午12時17分左右發生地震，震央位於福島縣附近海域（北緯37.5度，東經141.5度），深度50公里，最大震度4，預估規模5.3，並無海嘯風險。
根據氣象廳資料顯示，此次地震規模5.3，深度50公里，目前觀測到的最大震度為宮城縣角田市、宮城縣岩沼市、福島縣相馬市、福島縣二本松市、福島縣南相馬市、福島縣國見町的震度4：宮城縣仙台青葉區、宮城縣仙台宮城野區、福島縣福島市、福島縣郡山市、福島縣白河市等地為震度3。此外，有網友表示，東京都也能感受到明顯搖晃。
另一方面，東北新幹線新白河至古川區間受地震影響，一度暫停行駛。東京電力公司目前正在確認福島第一核電廠
與第二核電廠是否受到地震影響。
震度速報 2020年05月19日12時17分頃 宮城県北部で震度３の地震を観測しました。 宮城県南部で震度４の地震を観測しました。 宮城県中部で震度３の地震を観測しました。 念のため、津波に注意してく… https://t.co/S5I1heeJoq #災害 #宮城県 #新着— 安全ナビ＠宮城県 (@anzen_miyagi) May 19, 2020