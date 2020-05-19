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快訊／川普下最後通牒！提「WHO聯手中國阻礙台灣分享抗疫」　威脅永久凍結金援

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▲川普,譚德塞,習近平。（圖／路透社）

▲川普多頁信件指控譚德塞怠職。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃、詹雅婷／綜合報導

世界衛生大會（WHA）18日登場，世界衛生組織秘書長譚德塞特別邀請中國國家領導人習近平致詞，雙方互讚抗疫有功，而在此之前，美國曾多次抨擊WHO因刻意包庇中國隱匿病情，若未做出改善將凍結其資金贊助，而在昨日會後，美國總統川普稍早在推特上發文，特別表示，將再給予WHO最後30天的期限，若未進行改革或是回應，將永久凍結金援，且將考慮退出WHO。

川普19日突在推特上發出長達4頁的信件給予WHO秘書長譚德塞，提到曾在4月份曾暫停給予WHO金援，希望WHO可以在限期內改善，但並未看到顯著的成果，甚至一再包庇中國。川普在信中特別提及台灣，認為WHO忽略台灣提到新冠肺炎會人傳人，甚至不願意與全世界分享這樣的訊息，很可能是基於某些政治因素。

此外，中國自2019年12月底就在武漢出現新冠肺炎相關病例，但是卻未如實呈報，甚至在上海公共衛生臨床中心教授張永貞（Professor Zhang Yongzhen）在1月初首度發現全球第一個病毒基因排序後，隔天實驗室卻突然遭到關閉，而WHO卻噤聲並未深入調查。

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲中美關係在新冠肺炎疫情上再現僵局。

川普多點重申中國與WHO的行為，包括1月14日，中國突宣布「新冠肺炎並未能夠人傳人」的訊息，並宣稱經過初步調查，根本就沒有證據能夠顯示新冠病毒可以人傳人、且自武漢傳出。而在中國領導人習近平提到新冠肺炎並未大爆發時，譚德塞也未將新冠肺炎列為國際衛生緊急事件，但在一周後，卻又翻盤，將新冠肺炎列入國際衛生緊急事件。

而當國際衛生組織專家小組準備進入中國進行調查新冠肺炎，卻遭到中方緩止，直到最後一刻才得以進入，更拒絕2名美籍專家入境。

川普也憤怒指出，譚德塞當時對於各國提出旅行限制感到不滿，反對各國對中國的旅行限制令，「你的政治傾向在這件事情上很致命，因為許多國家都仰賴你給的資訊」，對於中國的旅行限制都已經遲了許多；2020年2月3日，譚德塞特別強調中國在抗疫中的功勞，認為中國保護全世界免於病侵害，甚至再提到旅行限制不必要。

2020年2月3日，譚德塞特別強調中國在抗疫中的功勞，認為中國保護全世界免於病侵害，甚至再提到旅行限制不必要，但當一切矛頭指向中國武漢時，中國早已經允許超過百萬的人離開城市，甚至到世界各地旅遊，中國政府更是要求各國取消旅行限制。川普砲轟譚德塞曾說「病毒傳到中國境外的機率非常低」的錯誤言論。

川普再提到WHO因為引用中國錯誤的數據，導致新冠肺炎無症狀者傳染速度爆增，中國曾提到只有百分之1的人無症狀，事實卻非如此。而日本、南韓與其他國家針對這項數據同樣提出強烈的質疑，可以說中國與WHO呈報的資訊完全不正確。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠肺炎在全球釀成500萬人感染。

WHO到2020年3月11日才發布新冠肺炎疫情大流行，當時疫情已擴散至全球114國，超過10萬人確診，4000人以上染疫病逝。2020年4月11日，多名非洲國家大使致函中國外交部，提及非洲人士在廣州等疫情流行城市所受到的歧視待遇。川普提到，當時譚德塞就知道中國當局正在執行強制性隔離、驅逐和拒絕向這些國家提供服務，也沒有對中國的種族歧視行為發表任何評論，卻毫無根據把台灣針對應對疫情失當的申訴貼上種族歧視標籤。

聲明信也提到，世衛組織無視於那些與中國政府相衝突的可信說法，也就是「病毒在武漢蔓延」，發出嚴重不準確或誤導性說法，屈服於中國國家主席習近平的施壓，避免宣布新冠肺炎疫情爆發為緊急事件。信件最後提及當年SARS風暴，時任WHO秘書長作為，以及給予譚德塞最後30日通牒，若未改善或回應，美國將永久凍結金援與考慮退出WHO。

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