快訊／川普下最後通牒！提「WHO聯手中國阻礙台灣分享抗疫」　威脅永久凍結金援

▲川普多頁信件指控譚德塞怠職。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃、詹雅婷/綜合報導

世界衛生大會(WHA)18日登場,世界衛生組織秘書長譚德塞特別邀請中國國家領導人習近平致詞,雙方互讚抗疫有功,而在此之前,美國曾多次抨擊WHO因刻意包庇中國隱匿病情,若未做出改善將凍結其資金贊助,而在昨日會後,美國總統川普稍早在推特上發文,特別表示,將再給予WHO最後30天的期限,若未進行改革或是回應,將永久凍結金援,且將考慮退出WHO。

川普19日突在推特上發出長達4頁的信件給予WHO秘書長譚德塞,提到曾在4月份曾暫停給予WHO金援,希望WHO可以在限期內改善,但並未看到顯著的成果,甚至一再包庇中國。川普在信中特別提及台灣,認為WHO忽略台灣提到新冠肺炎會人傳人,甚至不願意與全世界分享這樣的訊息,很可能是基於某些政治因素。

此外,中國自2019年12月底就在武漢出現新冠肺炎相關病例,但是卻未如實呈報,甚至在上海公共衛生臨床中心教授張永貞(Professor Zhang Yongzhen)在1月初首度發現全球第一個病毒基因排序後,隔天實驗室卻突然遭到關閉,而WHO卻噤聲並未深入調查。

▲中美關係在新冠肺炎疫情上再現僵局。

川普多點重申中國與WHO的行為,包括1月14日,中國突宣布「新冠肺炎並未能夠人傳人」的訊息,並宣稱經過初步調查,根本就沒有證據能夠顯示新冠病毒可以人傳人、且自武漢傳出。而在中國領導人習近平提到新冠肺炎並未大爆發時,譚德塞也未將新冠肺炎列為國際衛生緊急事件,但在一周後,卻又翻盤,將新冠肺炎列入國際衛生緊急事件。

而當國際衛生組織專家小組準備進入中國進行調查新冠肺炎,卻遭到中方緩止,直到最後一刻才得以進入,更拒絕2名美籍專家入境。

川普也憤怒指出,譚德塞當時對於各國提出旅行限制感到不滿,反對各國對中國的旅行限制令,「你的政治傾向在這件事情上很致命,因為許多國家都仰賴你給的資訊」,對於中國的旅行限制都已經遲了許多;2020年2月3日,譚德塞特別強調中國在抗疫中的功勞,認為中國保護全世界免於病侵害,甚至再提到旅行限制不必要。

2020年2月3日,譚德塞特別強調中國在抗疫中的功勞,認為中國保護全世界免於病侵害,甚至再提到旅行限制不必要,但當一切矛頭指向中國武漢時,中國早已經允許超過百萬的人離開城市,甚至到世界各地旅遊,中國政府更是要求各國取消旅行限制。川普砲轟譚德塞曾說「病毒傳到中國境外的機率非常低」的錯誤言論。

川普再提到WHO因為引用中國錯誤的數據,導致新冠肺炎無症狀者傳染速度爆增,中國曾提到只有百分之1的人無症狀,事實卻非如此。而日本、南韓與其他國家針對這項數據同樣提出強烈的質疑,可以說中國與WHO呈報的資訊完全不正確。

▲新冠肺炎在全球釀成500萬人感染。

WHO到2020年3月11日才發布新冠肺炎疫情大流行,當時疫情已擴散至全球114國,超過10萬人確診,4000人以上染疫病逝。2020年4月11日,多名非洲國家大使致函中國外交部,提及非洲人士在廣州等疫情流行城市所受到的歧視待遇。川普提到,當時譚德塞就知道中國當局正在執行強制性隔離、驅逐和拒絕向這些國家提供服務,也沒有對中國的種族歧視行為發表任何評論,卻毫無根據把台灣針對應對疫情失當的申訴貼上種族歧視標籤。

聲明信也提到,世衛組織無視於那些與中國政府相衝突的可信說法,也就是「病毒在武漢蔓延」,發出嚴重不準確或誤導性說法,屈服於中國國家主席習近平的施壓,避免宣布新冠肺炎疫情爆發為緊急事件。信件最後提及當年SARS風暴,時任WHO秘書長作為,以及給予譚德塞最後30日通牒,若未改善或回應,美國將永久凍結金援與考慮退出WHO。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv