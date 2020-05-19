LIBOR退場如千禧蟲危機　專家：金融業8大面向評估風險

▲LIBOR將退場，各國金融業已經開始啟動配套方案。（圖／123rf）

記者吳靜君／台北報導

近年來金融圈中最熱門的議題之一就是倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）的轉換方案，即使在新冠狀肺炎病毒的肆虐中，各地監管機關皆未提出延後轉換的計畫，但LIBOR的退場勢在必行，對金融界的影響程度堪比上世紀末的千禧蟲危機。

安永會計師事務所今（19）日表示，金管會已經呼籲金融機構審慎評估LIBOR退場所帶來的影響，包含檢視並積極修改現行以LIBOR為訂價指標的存續契約，以及辨識LIBOR轉換可能造成的風險、訂定相應調整方案並定期檢視。

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因LIBOR在金融機構中涉及的層面廣泛，若將其移轉為其他的替代指標利率，包含業務暴險的統整、銀行產品目前的利率替換、金融商品的重訂價、未來銀行所需推出的新產品或合約應變條款的修訂、定價模型的重新發展、銀行系統的調整與升級等，都是各金融機構必須面對的議題。

▲銀行應及早檢視與評估LIBOR退場的風險和因應計畫。（圖／記者周宸亘攝、銀行示意圖）

安永企業管理諮詢服務股份有公司執行副總經理高旭宏建議金融機構得以八大面向全面評估LIBOR轉換之影響並訂定相關準備計畫：

一，盤點LIBOR相關部位曝險狀況：銀行要能完整評估自身LIBOR轉換會面臨的暴險與衝擊，再加以管理。

二，重新制定產品策略與評估衝擊：因應LIBOR轉換，銀行必須管理現有產品，並計畫推出轉換後新產品。

三，合約應變條款修訂：銀行與客戶、交易對手合約中，對於利率轉換的說明與規則，必須重新審視與制定。

四，內外部溝通的調整：整個LIBOR轉換牽涉廣泛至金融機構各部門，並且金融機構必須儘快與客戶、交易對手進行溝通。

五，系統的應用衝擊以及重新規劃：金融機構的系統，必須評估可能的影響、需進行的轉換工作，甚至必須重新規劃與開發。

六，技術與資料、風險與評價模型的受衝擊評估：金融機構所應用的技術與模型，必須審慎評估是否需要重新開發、調整或再驗證。

七，財務、會計與稅務的影響：避險會計、移轉訂價等皆為LIBOR在會計與稅務可能的衝擊，需提早因應。

八，金融市場各部分的影響：資產負債管理、內部資金移轉計價，與金融整體活動，皆與LIBOR轉換息息相關。

各國已逐步完成配套 台灣應加緊腳步因應

全球各金融中心包含美國、英國乃至香港、新加坡等，都如火如荼的完善LIBOR轉換方案的各項細節與配套，多家跨國金融機構也對此開始做評估與計畫。與台灣息息相關的亞太地區中，香港作為亞太區金融的指標地區，也於去年宣布將以已發行多年的港元隔夜平均指數（HONIA）替代原本普遍使用的香港銀行同業拆款利率 (HIBOR)、新加坡也計畫於今年以新加坡隔夜平均利率 (SORA) 取代新加坡銀行同業拆款利率 (SIBOR)，目前主要應用於住房貸款領域。

