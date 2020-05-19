新鮮人薪資受衝擊平均起薪為2萬8106元　大學畢業生不到28K

▲新鮮人平均起薪2萬8106元。（圖／123RF）

記者余弦妙／台北報導

畢業季將至，根據預估今年約有28萬大專應屆畢業生投入就業市場，但在新冠肺炎的衝擊下，國內就業現況已受到影響，根據1111人力銀行調查發現，疫情對新鮮人的薪資也產生影響，企業對整體新鮮人的平均給薪為2萬8,106元，較前年同期的調查微幅減少0.43%，其中大學新鮮人受到的影響最大，薪資下修0.69%，為2萬7,854元。

1111人力銀行指出，此次調查中受訪的企業也同時提到新鮮人在職場中的優勢與弱勢，其中新鮮人最容易出現的問題，依比例高低包括有穩定性不足(46.1%)、抗壓性不足(34.0%)、專業性不足(29.6%)以及工作態度(17.5%)，而新鮮人在工作上的優點則有學習力佳(32.9%)、配合度高(20.8%)、靈活/具創新力(18.5%)。

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何啟聖表示，新冠肺炎疫情對經濟造成的影響，從企業無薪假人數也可以看出端倪，根據勞動部最新公布的數字發現，跟前一週相比，無薪假企業家數暴增142家，總計1,189家，人數2萬1067人。隨著放無薪假的勞工人數持續增加，連帶也影響到就業人數與勞工的薪資成長，主計總處最新公布的3月份的經常性薪資4萬2,309元，較2月份減少了0.01%，甚至出現39年來首度負成長，薪資成長微幅倒退，自然也拉低企業願意給付給新鮮人的平均薪資。

何啟聖說，調查中發現碩士學歷的平均給薪受到的影響最小，不但沒有降低反而小幅成長3.06%，主要的原因在於會進用碩士學歷的企業多是規模較大、體質較佳的企業，在人才進用與敘薪有一定的標準，比較不會因為短期的景氣波動影響給薪，因此碩士學歷的平均薪資相對穩健。

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