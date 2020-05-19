後疫情時代！投資人布局台股有訣竅　鎖定長期趨勢題材

▲台股本周面臨不少考驗，震盪將難以避免，因此法人建議透過選股，鎖定長期趨勢布局。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

歐美國家過去一周疫情趨緩，台股再創波段新高，不過外資資金卻連續2周賣出，中信投信表示，隨著後疫情時代來臨，中美貿易戰可能又成為市場議題，建議投資人應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局。

根據彭博統計外資資金流向，5月11日至5月15日，新興亞股除越南外，全數遭到賣超，以台股與南韓雙雙流出16億美元（約新台幣483.44億元）最多。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，520總統就職日逼近，加上MSCI日前宣布季度調整，台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數全數遭到調降，預期外資資金也將跟隨指數調整，若無內資接棒，大盤將面臨震盪。

周俊宏指出，台積電赴美設廠，市場認為主因並非成本考量，而有其他因素使然，且在後疫情時代，中美貿易戰可能又成市場焦點，若設廠造成客戶流失，影響不可小覷。

周俊宏也提及，截至5月8日為止，有近百家去年有配息的台企，今年決議不分配股利，由於近年來台灣存股概念盛行，消息可能影響存股族的資金動向，因此建議投資人，應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局，透過選股，掌握長期投資回報。

至於哪些產業具有長期成長趨勢，周俊宏看好相關受惠股如伺服器、主機板。此外，今年3月台灣新車領牌數，比去年同期增加15%，顯示疫情影響下，民眾為避免搭乘大眾交通工具，開車需求增加，有利車市回溫，持續看好相關類股。

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