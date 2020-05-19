任期最後一天！從路人甲到金融人　顧立雄：我打下不錯的根基

▲金管會主委顧立雄今天是任內的最後一天，已將主委辦公室整理完畢。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（19）日將主委辦公室整理完畢，回顧2年8個月的任期，他自認在金管會「做了不少事」，從一開始的「路人甲」到十足的「金融人」，確實為金融業治理這部分，打下不錯的根基。

金管會主委顧立雄今天是任內的最後一天，創下史上任期第2長的金管會主委，他回顧2年8個月的時間，自認為「做了不少事」，像是在公司治理方面，推動吹哨者保護、金控大股東股權透明化等；另在金融科技部分，除了監理沙盒外，也有試辦，同時也推動開放銀行、純網銀，最後在消費者保護，各局做法也越來越精進。

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顧立雄指出，「我原來是法律人，希望大家能接受我為金融人」，如今人生驚奇之旅還在進行中，從沒想過，除了當律師外，公務生涯竟如此多變，從黨產會、金管會到即將接任國安會秘書長，笑說「斜槓人生不訝異」。

▲金管會各局處同仁獻花、拍手歡送主委顧立雄離開。（圖／記者紀佳妘攝）

接下金管會主委一職後，是否有感受到無力感，顧立雄坦言，「說真的沒有，還真的沒有」，但印象深刻的是保險業為接軌IFRS 17，各保險公司動起來轉往保障型保單，也是他認為正在做一件改變保險業體質的事情。

至於在金管會期間，給自己打幾分？顧立雄笑說，「分數要別人來打，被人肯定是一件好事，希望大家肯定我」，當時以路人甲進來，為力求洗刷路人甲的形象，做了很多努力，如今大家也肯定他是十足的金融人，「人生60歲的時候，法律人加上金融人疊上去多好」。

整體來看，顧立雄表示，「確實在金融治理這塊，我打下不錯的根基」。值得一提的是，金管會新任主委黃天牧、銀行局長邱淑貞、保險局長施瓊華及各同仁今天晚上6點紛紛獻花、拍手歡送主委離開金管會。

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