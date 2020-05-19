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追究北京疫情責任　法媒體人曝「中國太傲慢」：更不該排除台灣！

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（左）與中國國家主席習近平（右）握手。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電

法國資深媒體人與作家庫圖希耶在費加洛報專訪中表示，如今的中國已太過自信、傲慢，甚至具威脅性。他說，疫情全球肆虐，中國有重大責任，更不該排除有珍貴抗疫經驗的台灣。

庫圖希耶（Brice Couturier）在費加洛報（Le Figaro）今天刊出的專訪中首先重申，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，中國背負重大責任。因為中國官員隱瞞疫情長達數週之久，不只低估新型冠狀病毒危險性，甚至謊報病例數。

庫圖希耶說，中華人民共和國主席「習近平高度集權政府上台後，說真話者最後會背黑鍋，揭發者則會被視為不受歡迎的對象…這就是武漢中心醫院急診科醫生艾芬和年輕眼科醫生李文亮的遭遇。」

「此外，共產黨的規則就是，高層職位的任命都是看對黨的忠誠度，而非能力。武漢市衛生健康委員會就完全沒有任何醫療與公共衛生的背景與經驗。」

▲▼習近平。（圖／ETtoday資料照）

▲習近平18日在第73屆世界衛生大會視訊會議開幕式致詞。（圖／ETtoday資料照）

相對於中國的疏失，庫圖希耶特別提及台灣的行動與反應。他表示，根據南華早報的報導，中國去年11月17日就已出現第一起病例，然而卻未通報。習近平12月31日在一場演說中對相關事件隻字未提。然而在同一天，台灣的政府卻向日內瓦的世界衛生組織（WHO）發出警示。

他說：「然而為順北京的意，這個消息並未傳出。中國致力排除台灣，而台灣抗疫的經驗對世界卻相當珍貴。他們的疫情治理真的是模範，既民主又高科技。」

庫圖希耶引用瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）表示：「若中國當局早3週承認危險並有所作為，病毒傳播最多就能減少95%。然而就因為關鍵時期的疏忽、無知及審查制度，全世界都要付出嚴峻代價。」

接著，庫圖希耶提到美英澳等國向中國追究責任的呼聲，指出許多國家都希望中國至少應該賠償受創國以振興經濟。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲中國超過8萬人感染新冠肺炎。（圖／路透社）

庫圖希耶說，「然而當中國政府公開表示『美國疫情爆發與中國無關，而是自身無能控制病毒導致』時，我們知道（已故領袖）鄧小平建議後繼者的韜光養晦中國已不復見。我們現在面對的是一個新的中國：過於自信、傲慢，甚至具有威脅性」。

對於「美中決裂」，庫圖希耶表示歐洲聯盟（EU）很可能在新冷戰時代被夾在中間。「尤其中國知道我們的弱點。中國早已開始在歐洲負債國中找到『客戶』，即用借貸方式使他們放棄港口、礦產、森林等領土」。

庫圖希耶說，中國把手伸進歐洲策略型企業裡了。在歐洲閉關時期，中國中信集團已買下捷克重要媒體Medéa。許多政治領袖，例如義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio），對中國在歐洲的擴張都表示歡迎。

因此，庫圖希耶說：「疫情讓我們看到產線弱點以及重要產業對中國的依賴，例如製藥業…然而單一國家產業沒有和兩大敵對強權談判的籌碼。只有團結，以歐盟之名，才能捍衛自身利益與價值。」

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