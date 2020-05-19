嘉義、雲林嚴防淹水　經濟部祭利器「游泳池水量2分半鐘內抽完」

▲經濟部水利署與宜蘭縣政府在羅東運動公園新建「廣興抽水站」，每分鐘可抽排720立方公尺的水量。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

滯留鋒面來襲，經濟部政務次長曾文生今（19）日早上視導水災緊急應變小組三級運作，提醒嘉義、雲林沿海鄉鎮地勢低窪，須嚴防淹水；而今年一月完工的宜蘭「廣興抽水站」，可將一座國際標準游泳池的水量在2分半鐘內抽完，汛期將能發揮防洪功效，降低水患風險。

中央氣象局發佈自今日起又有一道梅雨滯留鋒面靠近，預估這波梅雨下到周日全台有雨，經濟部水利署已於昨日水災緊急應變小組三級開設，以超前部署提前應變。

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▲經濟部政務次長曾文生今（19）日早上視導水災緊急應變小組三級運作。（圖／經濟部提供）

水利署官員指出，針對嘉義、雲林等地勢低窪的沿海鄉鎮，水利署五河局已預佈防水擋板因應，同時也提醒民眾，本週大雨將造成交通視線不佳，用路人避免行經地下道、大排旁道路及積淹水地區，以維護人身安全。

另外，經濟部水利署與宜蘭縣政府在羅東運動公園新建「廣興抽水站」，每分鐘可抽排720立方公尺的水量，不僅可改善近運動公園區域多年的水患問題，同時也緩解下游五結低窪地區洪水負擔，估可減少區域淹水面積約46公頃，降低淹水深度至30公分以下，保護人口約4,600人。

經濟部水利署表示，經由新闢的668公尺長分洪道水路及廣興抽水站，可將原本流入市區的羅東地區上游廣興排水（北成圳），直接抽排至羅東溪，可望降低水患風險，保護羅東人口密集區。

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▲經濟部水利署與宜蘭縣政府在羅東運動公園新建「廣興抽水站」，每分鐘可抽排720立方公尺的水量。（圖／經濟部提供）