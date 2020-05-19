　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日厚生勞動相公開為台發聲！批WHO「未邀台灣與會」：不該造成地理空白！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼加藤勝信,日本,厚生勞動省,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本厚生勞動相加藤勝信。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

世界衛生大會（WHA )18日正式登場，然而在此次防疫中擁有亮眼表現的台灣卻再度受到打壓。儘管此前有許多國家力挺台灣，希望世界衛生組織（WHO）能邀請台灣分享防疫經驗，但WHO仍將台灣拒於門外，不肯邀台與會。對此，日本厚生勞動相加藤勝信19日上午在WHA視訊會議上發表演講時，直接公開指責WHO未邀請台灣與會的做法，強調不該因此造成「地理空白」。

根據《日本放送協會》報導，日本厚生勞動相加藤勝信19日上午透過視訊會議在WHA上發表演說。加藤在演說中強調，世衛應該針對新冠肺炎的感染源與感染途徑進行公平且獨立的驗證。他首先說明日本在針對此次疫情的防疫措施，並提到，「未來，我們將落實出口戰略，並完善檢查制度與醫療資源，此外我們也非常重視治療藥物與疫苗的開發和供給。」

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲世界衛生大會WHA 18日正式登場，但台並未獲邀參加。（圖／路透社）

此外，加藤勝信在演說中也直接針對WHO未邀請台灣出席WHA一事，替台灣發聲。加藤表示，集結全球各種資訊與知識是非常重要的事，各國應該參考台灣等地區在公共衛生上的成就，就算是為了防止全世界的感染擴大，也要防止特定地區被遺忘因而出現「地理空白」。

厚生勞動省針對加藤勝信的演講表示，由於此次WHA的技術問題，會議過程經常出現斷訊，可能沒辦法正確且確實地傳遞資訊，不過相關內容都可以通過WHO官網確認。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
「南部姜先生」集6千萬點換哈雷　友秀簡訊證實領車：他去環島了
快訊／連續12天零確診！國內無新冠本土病例37天
LIVE／陳時中透露有望連12天+0　指揮中心最新說明
快訊／台南闖紅燈撞死女騎士　肇逃男駕駛投案了
88萬粉絲團突憑空蒸發！　486先生認了：昨晚就異常
韓國瑜確定不出席520就職大典　「非常忙碌」要留在高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

提時任WHO秘書長「不甩中國果斷處理SARS」　川普4頁信指名轟炸譚德塞！

福斯新聞罕見批「奎寧抗疫」　川普怒：你們已經和以前不一樣了

日厚生勞動相公開為台發聲！批WHO「未邀台灣與會」：不該造成地理空白！

WHO私下邀中美演說「只有習近平答應」　川普冷拒絕…拒營造團結假象

「#IndonesiaTersera」成熱門標籤！印尼防疫政策反覆　醫護人員怒了

快訊／日本福島海域規模5.3地震　東電啟動福島核電廠安全檢測

WHO點頭了！同意調查疫情應對…卻避開「病毒關鍵問題」

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

提時任WHO秘書長「不甩中國果斷處理SARS」　川普4頁信指名轟炸譚德塞！

福斯新聞罕見批「奎寧抗疫」　川普怒：你們已經和以前不一樣了

日厚生勞動相公開為台發聲！批WHO「未邀台灣與會」：不該造成地理空白！

WHO私下邀中美演說「只有習近平答應」　川普冷拒絕…拒營造團結假象

「#IndonesiaTersera」成熱門標籤！印尼防疫政策反覆　醫護人員怒了

快訊／日本福島海域規模5.3地震　東電啟動福島核電廠安全檢測

WHO點頭了！同意調查疫情應對…卻避開「病毒關鍵問題」

趙孟姿挺「6月孕肚」水上活動！　下衣失蹤「狂露神級美腿」被拍…粉絲：太誇張了

梅復興／外購壓倒自製？迎「死神」無人機的多層意涵

北市酒店最快21日解封...社交距離難維持？　陳時中回應了

玖壹壹新代言又＋1　廣告場景「絕美0死角觀賞101」地點曝光！

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

台中「5車連環撞」！黑車側翻2人輕傷　賓士男酒測超標

「連止」奏效！新冠肺炎連37天無本土個案　增至401人解隔離

Honda HR-V台灣將推新車型救買氣　RS版現身能源局油耗測試報告

快訊／連續12天零確診！國內無新冠本土病例37天

大陸拍到「古代神獸」　一雄一雌相伴密林散步…18秒高清影片洩出！

母女3人逛寶雅...小女兒遭噁男尾隨　被舔腳趾嚇傻「只能讓他舔」

國際熱門新聞

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

印度神童預言：12月會有更大災難

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

川普稱每天「吃奎寧防疫」專家主播打臉

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

台包機助日人返國　日網友超感動

25國將參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

更多熱門

相關新聞

沈富雄提「超前部署」：接受新冠肺炎是「類流感」

沈富雄提「超前部署」：接受新冠肺炎是「類流感」

截至18日止台灣不僅已連續11天零確診，本土案例也連36天掛零，國內縣市陸續鬆綁防疫限制，但衛福部長陳時中仍表示不能掉以輕心。對此，前立委沈富雄19日在臉書提出5項當前超前部署的建議，且指出最重要一點是我國要不要接受新冠肺炎是「類流感」。

網號召坐爆北車　每人可罰3000元

網號召坐爆北車　每人可罰3000元

即／日本福島海域規模5.3地震最大震度4　東京明顯有感！

即／日本福島海域規模5.3地震最大震度4　東京明顯有感！

疫情休館的宜縣5親子館　19日起復館

疫情休館的宜縣5親子館　19日起復館

北車大廳再開放！觀光學者擔憂

北車大廳再開放！觀光學者擔憂

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19WHOWHA

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面