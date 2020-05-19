影／歐洲經貿代表參訪台泥DAKA　盛讚花蓮和平美景「令人感到驚奇」

記者李瑞瑾／綜合報導

國內新冠疫情趨緩，台灣水泥呼應「防疫新生活運動」，上周五（15日）邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)與歐盟(EU)會員國駐台代表一行18人，前往位於花蓮縣秀林鄉和平村的「台泥DAKA-開放生態循環工廠」參訪，實地了解台泥港電廠三合一的「水泥、環保、能源」跨產業資源利用，以及推動「開放工廠」協助周遭部落發展地方創生的努力。

台泥指出，近年擴大國際佈局進軍歐洲、中東與非洲，並以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心。本次邀請歐洲經貿辦事處、以及奧地利、比利時、捷克、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、西班牙等共10國駐台辦事處代表及夫人參訪和平廠，不僅促進雙方在產業知識上的交流，更希望協助推廣和平廠鄰近部落自然人文之美。

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▲ 歐洲經貿代表參訪台泥和平廠，了解港電廠三合一循環經濟的運作。（圖／台泥提供）

台泥帶領歐洲代表們登上台泥礦山觀景台鳥瞰當地美麗山海，深度了解台泥的山頂平台式開採豎井運輸系統，以及港電廠三合一的運作；也走訪了去年才取得歐盟認證之和平工業生態港。更駐足台泥DAKA-開放生態循環工廠中的DAKA市集，市集攤商也熱情向遠來的外國友人展現充滿部落特色及文化傳承意涵的傳統手工藝品。

▲ 歐洲經貿代表參訪台泥DAKA市集。（圖／台泥提供）

當晚更舉辦「DAKA之夜」晚會，以在地和平、澳花傳統小吃、和平國小學生的太魯閣族木琴表演、及澳花村耆老帶來的泰雅族傳統歌謠等文化饗宴與濃郁人情，迎接遠道而來的外國貴賓，讓歐洲代表們認識和平、澳花這兩個美麗的村落。

台泥企業團董事長張安平於「DAKA之夜」致詞提及，30年前第一次來到和平村就覺得和平美得不得了。「這裡所提到的美，包括大自然的美、人的美、還有能創造生命的美-有生意、有工業、有產業的美。」他希望透過本次邀請歐盟駐台代表們訪問和平村進行產業與文化的交流，幫助和平村躍上國際舞台，讓更多人認識和平的美。

▲ 左起：歐洲經貿辦事處處長高哲夫、和平村長周鴻源、台泥董事長張安平、澳花村長黃聰明、荷蘭在台辦事代表紀維德(Guy Wittich)。（圖／台泥提供）

歐洲經貿辦事處處長高哲夫於晚會致詞時首先以中文問候在場的和平村、澳花村村民，並用”amazing place(令人感到驚奇的地方)”形容和平村。他說，從事外交工作的本質是交朋友，而他們此行目的就是希望與在地居民建立友好關係，台泥在和平落實的港電廠三合一循環經濟令人印象深刻，他也承諾把所見所聞帶回歐洲，讓更多歐洲朋友認識台灣和平村的美好。

另一方面，由於知道和平國小與澳花國小學生熱衷足球運動，歐洲駐台代表們也準備兩顆寫滿各國代表親筆簽名的足球，致贈給和平村村長周鴻源、宜蘭縣澳花村黃聰明，象徵與地方締結友誼的紀念並表達對村民的感謝，兩位村長上台時，也與歐盟代表做出足球「頭槌」頂球動作趣味互動，期待雙方未來有更多以球會友及文化交流的機會。

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