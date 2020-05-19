ISS權威機構報告挺友訊公司派　針對股臨會董事解任案給出反對建議

▲友訊。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

友訊（2332）經營權之爭越演越烈，首次交鋒就是由獨董發起的6月1日股東臨時會，主張解任包含董事長胡雪在內的5位董事職務，但ISS(Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司)今（19）日出具報告支持公司派主張，針對6月1日股東臨時會的董事解任案給出反對的建議。

友訊經營權之爭從獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳宣布要召集友訊今年第一次股東臨開始，原本主張是要解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是友訊董事長胡雪，不過胡雪在5月5日召開的董事會中通過，從高聚投資轉為前勁投資的法人代表。

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友訊公司派同時在這場董事會中，宣布解任獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，藉以反制臨時股東會，只是會後馮忠鵬、鍾祥鳳重炮抨擊董事會「解任無效」，並提出假處分，更重申6月1日臨時股東會照常舉辦。

針對6月1日股東臨時會，ISS出具報告支持公司派主張，針對會議議程欲解任第11屆董事高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資董事職務，以及解任董事陳立君的獨立董事職務案，給出反對的建議。

ISS分析，友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳提出其他5位董事解任職務，然而目前並無具體證據證明5位董事有其所指控的未盡職責情形。此外，值得注意的是，解任5名董事將使董事會只有三位董事，這可能會影響公司的穩定性，並考量友訊將在6月15日股東會改選董事，因此在這個時間解任大多數董事，對公司無益且不必要，因此鑑於上述原因給出反對建議。

ISS（(Institutional Shareholder Services）是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，其出具的報告在外資圈具有「投資圈的米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的依據。

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