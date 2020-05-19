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全球百大創新機構　台與德齊名　並列第4

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▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣具備強大的科技創新能力和技術。（圖／記者季相儒攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務負責人張鼎聲今（19）日表示，台灣具備強大的科技創新能力和技術，根據2020年《德特溫全球百大創新機構》報告，台灣有四家機構入榜，包含鴻海、宏達電、工研院和廣達，獲選機構數與德國並列全球第四。

值得注意的是，美國、以色列創投的出場機制以併購為主，台灣也可強化其創投機制，提供誘因促成併購，加速新創出場。張鼎聲表示，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情影響融資、投資風向，商業投資組合、投資觀望時程等，但危機就是創新的契機，意外扶植許多創新商業模式萌芽，鼓勵各方式邁開創新步伐，提升公司的創新體質。

請繼續往下閱讀...

勤業眾信建議，台灣創新生態系應著重商業化成熟度、投資走向、增進人才培育等三大面向，以具韌性的面貌迎接挑戰，克服創新技術與產品的市場潛力能否充分發揮問題，構築完整的創新生態系。

一、 商業化成熟度：為加速發展初期到上線營運的時效，新創事業經常發生創新技術與產品市場潛力無法徹底發揮，以致商業化成熟度不高的問題；同時，也因未精準進行市場調查分析，導致無法順利量產與接軌市場。

台灣新創事業須面對內需市場小、市場規模受限的現況，於創新創業的第一天起，採取國際市場思維、放遠目標市場，並在商業模式驗證過程中，釐清事業藍圖樣貌、價值主張以及產品優勢。

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新冠肺炎疫情的確衝擊對新創事業的投資。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、 投資環境走向：根據各大調研機構公布結果，2019年「一般企業與企業創投機構」（CVC）投資金額與件數持續攀升，投資金額達571億美元，年增率3%、交易活動3,234件，年增率8%，創下歷史新高。

反觀，2019年「創業投資」（VC），其中，美國投資熱點矽谷投資熱度降溫，亞洲地區則受中國大陸資本寒冬影響，投資金額約在2130~2530億美元之間，投資件數則1萬4500到2萬1000件。

近期新冠肺炎疫情蔓延，導致旅遊、醫療保健及供應鏈等發生大規模影響，加劇全球金融市場動蕩，並牽動創業融資、投資風向、商業投資組合、投資觀望時程等，可預期2020年亞洲地區私募市場投資將受重創。

根據數據指出，2020年第一季中國大陸投資動向與2019年第一季相比，已公布的投資事件衰退39%，已揭露金額衰退10%；與上季相比，投資事件衰退38%，已揭露金額衰退35%。

▲職場,辦公,員工,職員,上班族,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人才是推動科技創新、產業動能的關鍵。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

三、 增進人才培育：新興科技於產業端的垂直整合應用持續發酵，促成更多顛覆性的新創事業商業模式崛起。綜合CB Insights、Crunchbase統計數據，2010到2019年全球計有579家獨角獸企業，跨足「電子商務、金融科技、社交娛樂媒體、健康醫療、大數據商業分析雲端、汽車科技、人工智慧」等領域。

其中，人才是推動科技創新、提升產業動能的關鍵。面對白熱化的人才爭奪戰趨勢，部分企業採取投資收購或策略聯盟，加速人才引進與健全創新生態。人才培育已成為企業、國家和城市所關注的議題，建議從「發展性、吸引力、培養力、留才力、全球化」五大面向出發，強調以開放的態度和吸引創新創業型人才進駐。

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