福斯新聞罕見批「奎寧抗疫」　川普怒：你們已經和以前不一樣了

▲美國總統川普聲稱自己正服用奎寧預防新冠肺炎，引發外界抨擊，但他仍對自己的觀點深信不疑。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）18日公開宣布，為了預防染上新冠肺炎，自己正在服用抗瘧疾藥物奎寧（hydroxychloroquine），消息一出立刻引起譁然，不少醫學專家呼籲民眾切勿效仿，連一貫支持川普的《福斯新聞》（Fox News Channel）也出面警告患有呼吸道系統疾病及健康問題的民眾，不要模仿川普服用奎寧的危險舉動，不過此舉也讓川在推特直斥，「《福斯新聞》已經和以前不一樣了。」

綜合外媒報導，川普表示已經按時服用奎寧約1個半星期，並稱「很多醫生都在吃」，再次推薦奎寧的療效。不過食品藥品監督管理局（FDA）先前就曾警告，只建議在臨床試驗或謹慎醫療監督之下，才能把此藥物用來治療住院患者，並警告在有關病患接受奎寧治療的醫療報告中，服用奎寧的部分病患會出現「嚴重心率紊亂的問題」。美國多名醫師也呼籲民眾應與醫生討論後，再行施用奎寧，而非輕率決定，並指出「藥物尚在測試階段，還未發現奎寧對新冠肺炎有預防作用。」

.@FoxNews is no longer the same. We miss the great Roger Ailes. You have more anti-Trump people, by far, than ever before. Looking for a new outlet! https://t.co/jXxsF0flUM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

對於醫界反彈，連往日親川普的《福斯新聞》也罕見發出聲援。主播卡夫托（Neil Cavuto）18日便強烈警告民眾切勿輕易效仿，並稱「總統堅持認為奎寧對治療肺炎有巨大療效，但問題是許多研究表明，在最壞的情況下可能會害你喪命。」

川普則在當日稍晚轉發多則批評卡夫托的推特，「《福斯新聞》已經和以前不一樣了，多了太多反對川普的人，我們想念偉大的羅傑‧艾爾斯！（Roger Eugene Ailes）」艾爾斯為已故的福斯新聞執行長，也是美國保守派的重要人物，因涉嫌性騷擾而於2016年辭職，並於2017年辭世。