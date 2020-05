福斯新聞罕見批「奎寧抗疫」　川普怒：你們已經和以前不一樣了

▲美國總統川普聲稱自己正服用奎寧預防新冠肺炎,引發外界抨擊,但他仍對自己的觀點深信不疑。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)18日公開宣布,為了預防染上新冠肺炎,自己正在服用抗瘧疾藥物奎寧(hydroxychloroquine),消息一出立刻引起譁然,不少醫學專家呼籲民眾切勿效仿,連一貫支持川普的《福斯新聞》(Fox News Channel)也出面警告患有呼吸道系統疾病及健康問題的民眾,不要模仿川普服用奎寧的危險舉動,不過此舉也讓川在推特直斥,「《福斯新聞》已經和以前不一樣了。」

綜合外媒報導,川普表示已經按時服用奎寧約1個半星期,並稱「很多醫生都在吃」,再次推薦奎寧的療效。不過食品藥品監督管理局(FDA)先前就曾警告,只建議在臨床試驗或謹慎醫療監督之下,才能把此藥物用來治療住院患者,並警告在有關病患接受奎寧治療的醫療報告中,服用奎寧的部分病患會出現「嚴重心率紊亂的問題」。美國多名醫師也呼籲民眾應與醫生討論後,再行施用奎寧,而非輕率決定,並指出「藥物尚在測試階段,還未發現奎寧對新冠肺炎有預防作用。」

.@FoxNews is no longer the same. We miss the great Roger Ailes. You have more anti-Trump people, by far, than ever before. Looking for a new outlet! https://t.co/jXxsF0flUM