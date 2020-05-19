「#IndonesiaTersera」成熱門標籤！印尼防疫政策反覆　醫護人員怒了

▲印尼新冠肺炎的官方統計數字一直受外界質疑。（圖／路透）
記者康心禹／綜合報導
印尼許多醫護人員近日紛紛在社群媒體上傳身穿防護裝備的照片，並附上熱門標籤之一「#印尼隨便啦」（#IndonesiaTerserah），以表達對於政府在對抗新冠肺炎疫情的政策上反覆不一，以及對於人民不遵守社交距離的不滿。
綜合印尼雅加達郵報（Jakarta Post）、羅盤報（Kompas）報導，一名印尼醫生蒂塔（TirtaMandira Hudhi）15日率先在Instagram上傳照片，並寫道「印尼？隨便啦！你們開心就好」（Indonesia? Terserah! Suka-suka kalian saja），使得#IndonesiaTerserah成為熱門標籤。
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Setelah kejadian tempo hari di sarinah Lalu kejadian di soetta today • Sementara yg laen habis2 an di phk demi covid, ada yg prusahannya rugi habis2 an demi mengurangi covid • Ratusan event batal • Ratusan WO dan EO merugi • Brapa umkm dan PKL ga makan • Starling, pecel lele sepi • KITA PATUH ! Tarawihan ga bisa di masjid. Tempat ibadah sepi • Belum relawan, tenaga medis, dan paramedis berjuang, kmren angkat perjuangan driver ambulance • Wis karepe ae lah. Aku tak turu sek. Ngantuk
蒂塔表示，疫情造成多人死亡、失業、收入大減，在前線抗疫的醫護人員及志工更忙得不可開交，「我很難過，不知道還能說些什麼，只想休息。」
印尼加札馬達大學（UGM）教授法圖羅徹曼（Faturochman）表示，醫護人員盼嚴格實施社交距離管制，上述標籤是他們對政府及民眾無法配合防疫的抗議。
據印尼衛生部18日通報，全國確診數達1萬8010例、死亡病例累計1191人。然而，印尼官方的統計數字一直受外界質疑，因檢測率過低，外界認為真實數字應該更高。