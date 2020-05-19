「打掃確診病人房」染疫！　美68歲醫院清潔工痛苦病逝

▲雖然身著防護裝備，醫院清潔人員打掃確診病患病房，仍遭感染後去世。（示意圖，與本文無關／路透）



記者吳孟臻／綜合報導

對抗新冠肺炎疫情，醫護、醫院人員是最辛苦且高風險的職業之一。68歲的盧娜（Rosa Luna）在美國加州河濱社區醫院（Riverside Community Hospital）當清潔工長達25年，前陣子她打掃過患者的病房後，不幸染疫，於4日在痛苦中病逝。

她的女兒瑞莎（Dora Reaza）說，她的母親全身都有穿戴個人防護設備（PPE），也做了預防措施以避免接觸病毒，但最後母親還是得到新冠肺炎。目前，家人還不清楚盧娜到底是如何感染的。

瑞莎也補充，母親每次回家，都會把衣服和鞋子放在外面，並且馬上洗澡。雖然盧娜平時把警覺心拉到最高，但家人一直都擔心她的安危，沒想到最後悲劇還是發生了。

「我只是希望每個人都能認真看待疫情，它是種可怕的疾病，沒有人想因為新冠病毒而失去親人，我媽媽在痛苦中去世，是非常痛苦的情況。」瑞莎難過地說。

盧娜去世後，醫院同仁在醫院外替她舉辦守夜儀式，向她以及所以醫院人員致敬，感謝他們不顧自身危險、幫忙對抗疫情的精神。經理赫南德茲（Danny Hernandez）說，她是個很棒的人，替自己也替同仁設立很高的典範。

「做艱難工作的人往往被忽視，我們希望這種事情不會再次發生，這就是為什麼我們聚集在這裡。」地方工會代表阿奎萊拉（Alejandra Aguilera）說。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至目前為止，加州累積超過8.1萬名確診，3287名死亡案例。

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