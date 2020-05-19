巴黎養老院看護「海騎92歲老奶奶」　老人家尖叫喘息求救…破門畫面慘入目！

▲法國傳出92歲老奶奶被看護性侵。.（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

受到新冠肺炎影響，許多養老、照護機構在疫情期間幾乎都無法探視，加上各國限制令，想出門的機會也大減少，因此長者在照護中心受到怎樣的待遇也就不得而知。日前法國巴黎一間養老院，就傳出一名60歲的看護竟對92歲的老奶奶做出非禮行為，甚至把老人家嚇壞直接送醫。

綜合《法新社》報導，巴黎一名專門收老年人的照護機構（Ehpad）傳出一名60多歲的男性看護，對裡面一名高齡92歲的老奶奶進行性侵，在侵犯的當下老奶奶試圖想要奮力掙脫，並且發出尖叫聲求救，因此引來其他的看護前往關注，驚見這名變態騎在老奶奶的身上。

直到警方抵達時，該名性侵老奶奶的變態已經逃離現場，房間內剩下另一名看護與護理助理，受害的老奶奶精神出現不穩定的狀況，於是將她送醫。經過搜索，發現該名性侵犯躲藏在養老院的陽台，立刻將他逮捕歸案，進行偵訊。

因受到新冠肺炎疫情影響，許多家屬都無法到養老機構進行探訪，僅能透過電話或是視訊確認親人狀況，這段期間長者多仰賴看護人員的照顧，未料卻發生這樣的事情，巴黎檢察官辦公室也表示，將會以性侵弱勢群體罪名將該男子起訴。