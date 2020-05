「懦弱世衛」害慘全球　美國會議員推文挺台灣：川普應支持！

▲世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在第73屆世界衛生大會(WHA)視訊會議發表談話。(圖/路透)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

世界衛生大會(WHA)登場,台灣連續4年未受邀參與,多名美國國會議員今天推文抨擊世界衛生組織的決定,表示台灣理當參與,但由於世衛懦弱而無法讓世界聽取寶貴防疫經驗。

受2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情影響,世界衛生大會今天以視訊會議方式召開,台灣因為沒收到邀請函而無法參與。而北京雖遭外界指控隱匿疫情,中華人民共和國主席習近平卻應世界衛生組織( WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus) 之邀,在會議開幕式上致詞。

針對台灣連續4年未能參與WHA,共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)今天推文表示,台灣成功抑制疫情,有許多經驗可以分享,但世衛懦弱行徑讓世界處於更不利處境。柯頓今天也投書「新聞週刊」(Newsweek),呼籲美國總統川普政府持續支持台灣有意義參與世衛、聯合國等國際組織;若台灣無法取得觀察員身分,美國應比照去年在聯合國舉辦宗教自由會議的作法,邀請台灣官員以賓客身分出席。

