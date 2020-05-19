303位歐台議員、醫界領袖聯合致函譚德塞　「排除台灣是重大錯誤」

▲譚德塞出席WHA視訊會議。（圖／路透）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電

歐洲7國與台灣議員及醫學界領袖共303人近日連名致函世界衛生組織（ WHO）秘書長譚德塞，敦促世衛與台灣充分合作，避免政治遊戲。連署信表示，排除台灣是重大錯誤。

世界衛生大會（WHA）今天在日內瓦登場，303位法國、英國、義大利、德國、西班牙、芬蘭、波蘭及台灣政治和醫療科學界重要人物，開幕前夕將聲援台灣的連署書寄給譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。連署人中有211位各國議員，包括102位法國議員。

連署信呼籲世界衛生組織充分與台灣合作，特別是在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的戰役上。新聞聯絡人獨立記者暨雷恩政治學院講師勒菲佛（Pierre Lefèvre）向中央社記者表示，信件除了寄給譚德塞之外，也同時寄給法國駐聯合國大使黎瓦索（ Francois Rivasseau）以及世界衛生組織領導團內閣長 （Chef de Cabinet）施賀德（Bernhard Schwartländer）。

▲台灣抗疫成果受各國矚目。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



連署行動由台灣留法博士生王建慧與台法友人發起，並由法國國民議會議員、友台小組成員賽沙里尼（ Jean-Francois Cesarini，3月底病逝）及國民議會議員卡托蘭（André Gattolin）協助推動。

這份敦促世衛增進與台灣合作的連署書很快地獲得各黨派議員及多位醫界、學界重要人士的支持。連署信寫道，儘管台灣與中國地理相近，且與中國經濟交流頻繁，卻很迅速圍堵病毒擴散，沒有全面封鎖，人民生活照常。台灣展現醫療研發與預防的專業，及優異的醫療體系。

據彭博社2018年的調查，台灣醫療表現為世界第9，「台灣是全球公共衛生重要且不可或缺的角色」。因此，「排除台灣參與這個重要會議是一個嚴重錯誤。這將讓全球及台灣的衛生安全遭受威脅，因為公衛不分國界，如同這次疫情」。 連署信最後寫道：「我們，作為公民、公共衛生負責人員、研究員、學者以及各黨派議員，呼籲世界衛生 組織應避免政治遊戲、外交影響力，並專注其首要任務 ，也就是盡力保衛地球上每一個人的健康。」 、「世界衛生組織需要台灣，就如同台灣需要世界衛生組織」。

此外，連署發言人在新聞稿中表示，法國這次支持台灣的動員是前所未見的，也開啟一連串各國議員的挺台聲浪（美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、瑞典、立陶宛 、愛沙尼亞等）、各國駐聯合國大使、各國總理與首長，包括日本首相、紐西蘭副總理兼外交部長、加拿大副總理兼跨政府事務部長，及美國國務卿。

新聞稿也表示，根據世界衛生大會議事規則第3條 ，世界衛生組織秘書長有權邀請台灣參與世界衛生大會 ，如同上任秘書長2009年至2016年所做的。由於這份自由裁量權專屬於秘書長，因此連署行動發言人決定，在第73屆世界衛生大會開幕當天，再次將連署信連同簽署人名單，呈交給譚德塞。（編輯：郭中翰）