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牛津大學「新冠疫苗大挫折」　動物實驗結果…鼻分泌物病毒量根本減不了！

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▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫苗與解藥難研發。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎至今在全球已經造成500多萬人確診，即便各國醫療研究單位致力於開發疫苗與解藥，但因新冠病毒的變異性相當高，每當進入到不同的測試階段，病毒就已經變異成其他樣貌，導致研發困難度增加。日前英國牛津大學才沉重宣布，正在進行動物實驗的新冠疫苗，出現了極大的挫折。

根據英國《每日郵報》報導，牛津大學日前正在進行名為「ChAdOx1 nCov-19」的疫苗開發，如今進展到動物實驗階段，以6隻猴子作為實驗對象，在接種疫苗之後再次讓其感染新冠病毒，剩下的猴子則為未接種疫苗的感染猴子，沒想到結果卻是，接種過疫苗的猴子鼻分泌物內的病毒量跟未接種疫苗的猴子差不多。

這項研究政府投注9000萬英鎊的資金，如今研究結果卻讓專家相當挫折，但一方面也發現，「肺部受挫的狀態較輕微」，疫苗可能還是有部分的保護效果。此外，該疫苗也正在進行部分的首次人類臨床試驗。

哈瑟丁（Dr Haseltine）博士在提到疫苗試驗時，坦承接種疫苗的猴子最終都染上的新冠病毒。但面對測試挫折，英國政府仍在18日再宣布投注6550萬英鎊繼續開發疫苗，希望可以在今年秋季推出疫苗接種計畫。

日前WHO特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授巴羅（David Nabarro）就曾指出，人類不該過分期待疫苗可以如期研發完成，甚至有可能「永遠都沒有」，疫苗研發的過程相當緩慢且痛苦，連伊波拉病毒至今都沒有強而有力的疫苗，還是盡量確保自己可以保持良好的衛生習慣、社交距離較為妥當。

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